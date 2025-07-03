Esenler Erokspor Yeni Sezon Hazırlıklarına Bolu'da Devam Ediyor

Esenler Erokspor Yeni Sezon Hazırlıklarına Bolu'da Devam Ediyor
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Trendyol 1. Lig takımlarından Esenler Erokspor, yeni sezon kampını Bolu'da sürdürüyor. Teknik direktör Osman Özköylü yönetimindeki takım, 23 futbolcuyla yaptığı antrenmanın ısınma ve kondisyon çalışmalarına odaklandı.

Trendyol 1. Lig takımlarından Esenler Erokspor, yeni sezon hazırlıklarını Bolu'da sürdürüyor.

Abant yolu üzerindeki bir tesiste 23 futbolcuyla kamp yapan yeşil-sarılı ekip, günü tek antrenmanla tamamladı.

Teknik direktör Osman Özköylü koordinesinde gerçekleşen antrenmana ısınma hareketleri ile başlayan İstanbul ekibi daha sonra pas çalışması yaptı.

Yaklaşık 1,5 saat süren antrenmanın geri kalanında kondisyon çalışması yapan Esenler Erokspor, çalışmaları açma germe hareketleri ile sonlandırdı.

Kaynak: AA / Zafer Göder - Spor
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