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Esenler Erokspor, Yeni Malatyaspor'u 2-1 Yenerek 3 Puan Aldı

Esenler Erokspor, Yeni Malatyaspor'u 2-1 Yenerek 3 Puan Aldı
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Trendyol 1. Lig'in 2. hafta erteleme maçında Esenler Erokspor, sahasında Yeni Malatyaspor'u 2-1 mağlup etti. İlk yarıda İdris ve ikinci yarıda Mame Faye'nin golleriyle öne geçen Erokspor, son dakikada yenen golle rahat bir galibiyet elde etti.

Trendyol 1. Lig'in 2. hafta erteleme maçında Esenler Erokspor, sahasında karşılaştığı Yeni Malatyaspor'u 2-1 mağlup etti.

Maçtan dakikalar

25. dakikada sağ taraftan kullanılan köşe vuruşunda Fernandes'in kafa vuruşunda kaleci Abdülsamed topu çeldi. Boşta kalan topu kale önünde İdris filelere gönderdi. 1-0

51. dakikada İdris'in sol taraftan ortasında kaleciden seken topa Fernandes'in gelişine vuruşunda kaleci Abdülsamed, yerden sağına gelen topu son anda kornere çeldi.

58. dakikada İdris'in ceza sahasına girdikten sonra sert şutunda kaleciden seken topu Mame Faye tamamladı ve topu ağlarla buluşturdu. 2-0

89. dakikada Erokspor savunmasının hatasında topu kapan Mehmet Güneş, ceza sahası içine girdikten sonra yaptığı yerden sert vuruşta topu kaleci Ercüment'in solundan filelerle buluşturdu. 2-1

Hakemler: Reşat Onur Coşkunses, Gökmen Baltacı, Kürşathan Akın

Esenler Erokspor: Ercüment Kafkasyalı, Oğuz Ceylan (Furkan Orak dk. 54), Nzaba (Sakıb Aytaç dk. 71), Eşref Korkmazoğlu, Sefa Narin, Mücahit Albayrak, Alper Kahraman, Berkay Aydoğmuş (Altar Han Hidayetoğlu dk. 61), İdris Furat, Faye (Abuzer Gaffar Toplu dk. 71), Fernandes

Yedekler: Ege Baran Sahillioğlu, Oğulcan Kestane, Laine, Emir Atik, Muhammed Kahveci

Teknik Direktör: Mehmet Altıparmak

Yeni Malatyaspor: Abdülsamed Damlu (Enes Salik dk. 83), Emircan Bayrakdar, Yiğiy Ulaş, Erşan Yaşa, Berat Yaman (Kerem Altunışık dk. 65), Burak Efe Yaz, Atakan Müjde, Ferhat Canlı, Cengizhan Akgün (Mehmet Güneş dk. 65), Mehmet Emin Taştan, Umut Tanış (Mert Altıntaş dk. 77)

Yedekler: Muhammed Gök, Enes Savucu, Alperen araslan, Ömer Çağrı Ataş, Metehan Ünal, Osman Katipoğlu

Teknik Direktör: Murat Uçkun

Goller: İdris Furat (dk. 25), Mame Faye (dk.58) (Esenler Erokspor), Mehmet Güneş (dk. 89) (Yeni Malatyaspor)

Sarı kartlar: Nzaba, Berkay Aydoğmuş (Esenler Erokspor), Umut Tanış (Yeni Malatyaspor) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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