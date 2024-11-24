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Esenler Erokspor ve Çorum FK 2-2 Berabere Kaldı

Esenler Erokspor ve Çorum FK 2-2 Berabere Kaldı
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Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında Esenler Erokspor, evinde Çorum FK ile oynadığı maçta 2-2 berabere kalarak puanları paylaştı. Maçta Catakovic'in son dakikalarda attığı gol ile eşitlik sağlandı.

Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında Esenler Erokspor, evinde karşılaştığı Çorum FK ile 2-2 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar

3. dakikada sol taraftan Erkan Kaş'ın ortasında Verheydt kafayla pasını Suat Kaya'ya aktardı. Suat'ın ceza sahası içi sol çaprazından vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1

27. dakikada sol taraftan Suat Kaya'nın ortasında arka direkte Kerem Kalafat'ın dokunuşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 0-2

75. dakikada sağ taraftan yapılan ortayı Çorum FK savunması uzaklaştırdı. Dönen topa ceza sahası dışı sağ çaprazından Catakovic'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-2

89. dakikada Oğuz Ceylan, Eren Karadağ'a yaptığı müdahale sonrası sarı kartla cezalandırıldı ancak VAR'dan gelen tavsiye üzerine pozisyonu inceleyen hakem Reşat Onur Coşkunses, sarı kartı iptal ederek kırmızı kartla Oğuz'u oyundan ihraç etti.

90+6. dakikada sol taraftan Fernandes'in ortasına arka direkte iyi yükselen Catakovic kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-2

Hakemler: Reşat Onur Coşkunses, Nurettin Dinçer Demir, Yusuf Susuz

Esenler Erokspor: Ekrem Kılıçarslan, Furkan Orak, Metehan Mert, Sakıb Aytaç, Mücahit Albayrak, Jack, Jair (Tugay Kacar dk. 73), Ertuğrul İdris Furat (Oğuz Ceylan dk. 46), Alper Karaman (Fernandes dk.46), Pinchi (Abuzer Gaffar Toplu dk. 73), Catakovic

Yedekler: Ercüment Kafkasyalı, Eşref Korkmazoğlu, Laine, Nzaba, Sefa Narin, Berkay Aydoğmuş

Teknik Direktör: Mehmet Altıparmak

Çorum FK: Hüseyin Akınay, Kerem Kalafat (Atakan Cangöz dk. 90+8), Toure, Kadir Seven, Mehmet Tayfun Dingil, Erkan Kaş, Geraldo (Catic dk. 79), Tunahan Ergül, Atakan Akkaynak (Boudjemaa dk. 80), Suat Kaya (Eren Karadağ dk. 58), Verheydt (Burak Süleyman dk. 79)

Yedekler: Mahmut Eren Güler, Hasan Ege Akdoğan, Ahmethan Köse, Mustafa Yalçınkaya, Taha İbrahim Rençber

Teknik Direktör: Serkan Özbalta

Goller: Catakovic (dk. 75, dk. 90+6) (Esenler Erokspor), Suat Kaya (dk. 3), Kerem Kalafat (dk. 27) (Çorum FK)

Kırmızı kart: Oğuz Ceylan (dk. 89)

Sarı kartlar: Pinchi, Furkan Orak, Jack (Esenler Erokspor), Atakan Akkaynak, Eren Karadağ (Çorum FK) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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