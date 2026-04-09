Trendyol 1. Lig: Esenler Erokspor: 1 Amed Sportif Faaliyetler: 1

Trendyol 1. Lig'in 34. haftasında Esenler Erokspor, Amed Sportif Faaliyetler ile 1-1 berabere kalırken, Erokspor'un teknik direktörü Osman Özköylü kırmızı kart gördü. İlk yarıda Jack'ın golüyle öne geçen Erokspor'a, Diagne'nin ikinci yarıda attığı gol ile Amed karşılık verdi.

Maçtan dakikalar

23. dakikada sağ taraftan Kanga'nın kullandığı köşe atışında savunmadan seken topa Jack'in gelişine vuruşunda top uzak köşeden ağlarla buluştu. 1-0

27. dakikada Esenler Erokspor Teknik Direktörü Osman Özköylü, hakeme yoğun itirazları nedeniyle doğrudan kırmızı kart gördü.

51. dakikada sağ tarafta topu alan Cem, bekletmeden ceza sahasına ortasını yaptı. Kafalardan seken top ceza yayı üzerindeki Sinan'ın önünde kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda Diagne kale önünde ayağını uzatarak topu filelere gönderdi. 1-1

86. dakikada Diagne'nin pasıyla hareketlenen Dimitrov'un vuruşunda kaleci Ertuğrul son anda topu çıkardı.

Stat: Esenler Erokspor

Hakemler: Gürcan Hasova, Emrah Ünal, Cem Özbay

Esenler Erokspor: Ertuğrul Çetin, Hayrullah Bilazer, Cavare, Onur Ulaş (Nzaba dk. 29), Enes Alıç, Mikail Okyar (Recep Niyaz dk. 89), Amilton, Jack (Ömer Faruk Beyaz dk. 78), Kanga, Faye (Berat Luş dk. 29), Catakovic (Kayode dk. 78)

Yedekler: Birkan Tetik, Tugay Kacar, Alper Karaman, Eray Korkmaz, Yunus Emre Gedik

Teknik Direktör: Osman Özköylü

Amed Sportif Faaliyetler: Erce Kardeşler, Murat Uçar, Mehmet Yeşil, Syrota, Celal Hanalp (Hasan Ali Kaldırım dk. 62), Sinan Kurt (Traore dk. 90+3), Cem Üstündağ (Tarkan Serbest dk. 74), Moreno (Dimitrov dk. 75), Hasani (Emrah Başsan dk. 75), Afena-Gyan (Dia Saba dk. 46), Diagne

Yedekler: Abdulsamed Damlu, Atakan Müjde, Çekdar Orhan, Kahraman Demirtaş

Teknik Direktör: Mesut Bakkal

Goller: Jack (dk. 23) (Esenler Erokspor), Diagne (dk. 51) (Amed Sportif Faaliyetler)

Kırmızı kart: Osman Özköylü (dk. 27) (Esenler Erokspor)

Sarı kartlar: Catakovic, Kanga (Esenler Erokspor), Celal Hanalp, Erce Kardeşler (Amed Sportif Faaliyetler) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
