Esenler Erokspor, Türkiye Basketbol Ligi'nde Süper Lig'e yükseldi

Esenler Erokspor, Türkiye Basketbol Ligi'nde Süper Lig'e yükseldi
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Esenler Erokspor, Türkiye Basketbol Ligi'nde Süper Lig'e yükseldi
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Türkiye Basketbol Ligi Play-Off final serisi üçüncü maçında Ankaragücü'nü 97-82 mağlup eden Esenler Erokspor seride durumu 3-0'a getirdi ve Süper Lig'e yükselen ikinci takım oldu.

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi play-off finali üçüncü maçında MKE Ankaragücü İkon Menkul ile Esenler Erokspor karşı karşıya geldi. Esenler Erokspor, rakibini deplasmanda 97-82 yendi ve seriyi 3-0 yaparak Türkiye Basketbol Süper Lig'e yükselen ikinci takım olmayı başardı.

BÜYÜK SEVİNÇ YAŞANDI

Müsabakanın sona ermesinin ardından Esenler Eroksporlu basketbolcular parkenin ortasında büyük sevinç yaşadı. İstanbul temsilcisi, düzenlenen kupa töreniyle birlikte kupa ve madalyalarını protokol üyelerinden aldı. Normal sezonu ilk sırada bitirerek şampiyon olan Trabzonspor da adını Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'ne yazdıran ilk takım olmuştu.

DARÜŞŞAFAKA VE YALOVA DÜŞTÜ

Öte yandan Türkiye Basket Süper Lig'de mücadele eden Darüşşafaka Lassa ve Yalova, ligde son iki sırada yer alarak Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'ne düşmüştü.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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