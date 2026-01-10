Haberler

Osman Özköylü: "Böyle maçları oynamak bizim gibi takımlar için kolay değil"

Osman Özköylü: 'Böyle maçları oynamak bizim gibi takımlar için kolay değil'
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Esenler Erokspor, Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında deplasmanda Adana Demirspor'u 5-0 mağlup etti. Teknik Direktör Osman Özköylü, maçın önemine ve oyuncularının performansına vurgu yaptı.

Esenler Erokspor'un Teknik Direktörü Osman Özköylü, Adana Demirspor maçının ardından, "Bu maçı kazanmak bizim için çok önemliydi. Böyle maçları oynamak bizim gibi takımlar için kolay değil" dedi.

Esenler Erokspor, Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında deplasmanda Adana Demirspor'u 5-0 mağlup etti.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Esenler Erokspor'un Teknik Direktörü Osman Özköylü, "Bu maçı kazanmak bizim için çok önemliydi. Böyle maçları oynamak bizim gibi takımlar için kolay değil. Çünkü Adana Demirspor'un içinde bulunduğu durum, oyuncu yapısı, sahadaki oyun kalitesi gibi faktörler rehavete sürükleyebilir. Her şeye rağmen zaman zaman istediklerimiz olmasa da farklı bir skorla kazandık. İkinci yarıya iyi bir başlangıç yaptık. Maçın zorluk derecesi, rakibin kalitesi ne olursa olsun biz kendi oyunumuzu, mücadelemizi, kazanma arzumuzu her zaman sahaya yansıtmaya çalışan bir takımız" ifadelerini kullandı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Canlı anlatım: Dev derbide ilk düdük çaldı

Süper Kupa finali başladı! Tempo çok yüksek
Suriye'deki YPG'lilere Kandil'den 'çatışın' talimatı

İşte Suriye'yi karıştıranlar! YPG'ye kanlı talimat oradan gelmiş
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

200 jandarmanın neden baskın yaptığı ortaya çıktı! Ünlülerin uğrak mekanında gizli oda bulundu

200 jandarmanın neden baskın yaptığı ortaya çıktı! Gizli oda bulundu
Tüm trafiği durduran çocuk konuştu, neden yaptığını anlattı

Tüm trafiği durduran çocuk konuştu, neden yaptığını anlattı
Ev sahibi illallah etti! 20 günde 400 sipariş geldi, trans birey bile gönderdiler

20 günde yüzlerce sipariş geldi, trans birey bile gönderdiler
Üç kesime dağıtılacak! Bakanlık, 132 bin kişi için 5,1 milyarlık kaynak ayırdı

Üç kesime dağıtılacak! 132 bin kişi için 5,1 milyarlık kaynak ayrıldı
200 jandarmanın neden baskın yaptığı ortaya çıktı! Ünlülerin uğrak mekanında gizli oda bulundu

200 jandarmanın neden baskın yaptığı ortaya çıktı! Gizli oda bulundu
Vatandaşı mağdur eden karara 'Memnunuz' diyen Şekib Avdagiç'e tepki yağıyor

Vatandaş haklı olarak isyanda! Mutlu musunuz Şekib bey?
Tutuklu Şile Belediye Başkanı Kabadayı, ek ifadesinde İmamoğlu'nu ele verdi

Tutuklu belediye başkanından ek ifade! İmamoğlu'nu ele verdi