Haberler

Osman Özköylü: "Müsabakayı kaybedilmiş 2 puan olarak düşünüyoruz"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Esenler Erokspor, Vanspor FK ile 0-0 berabere kaldı. Teknik Direktör Osman Özköylü, maç sonrası değerlendirmesinde kaybettikleri 2 puanı vurguladı ve oyuncularının performansından memnun olduğunu belirtti.

Esenler Erokspor Teknik Direktörü Osman Özköylü, iki devrede de maçın kırılma adı olarak söylenebilecek net pozisyonlara girdiklerini söyleyerek, "Müsabakayı kaybedilmiş 2 puan olarak düşünüyoruz" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 21. haftasında Esenler Erokspor, konuk ettiği Vanspor FK ile 0-0 berabere kaldı. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Esenler Erokspor Teknik Direktörü Osman Özköylü, "Bizim için kaybedilmiş 2 puan olarak düşünüyoruz. Çok iyi oynadığımız bir maç, tempolu oynadığımız bir maç. Bekleyerek oynayan, savunan, gol yememek öncelikli hedefi olan, bulursam hızlı hücumlarla tehlike oluşturayım düşüncesinde olan bir rakip vardı. Bu da çok normaldir. Ligin en fazla gol atan takımına karşı oynadıkları bir maçta bu düşüncede olmaları çok normaldir. Bunu hiç yadırgamıyorum. İyi de mücadele ettiler, iyi de oynamaya çalıştılar. Her şeye rağmen bulduğumuz pozisyonlar var. Kayode'nin hem ilk yarı hem ikinci yarı çok net, karşı karşıya kaçırdığı pozisyonlar maçın belki kırılma anları olabilir. Çünkü bu tür maçlarda iyi savunan, kalesini iyi bekleyen takımlara karşı çok fazla pozisyon bulamayabilirsiniz. Bulduğunuz pozisyonları yaparsanız, rakibin direncini kırarsınız. Biz bugün o direnci kıramadık. Sonuna kadar rakip o direncini korudu. İyi pozisyonlarda bulduk. Direkten dönen topumuz var. İyi de oynadığımızı düşünüyorum. Oyuncu arkadaşlarımız beklediğimiz, düşündüğümüz her şeyi yapmaya çalıştılar. 1-2 tane hariç rakibe pozisyon da vermedik. Ben oyundan çok memnunum. Sadece sonuca yansıtamadık. İstediğimiz pozisyonları gole döndüremedik. 2 puan kaçırdık. Bu açıdan üzgünüm. İlerisi için umut veren, çok net bir oyun vardı. Giren, çıkan herkes bu takıma katkı yapmak için büyük bir özveride bulundu. Bugün 2 puan kaybettik ama sergilediğimiz performans ilerideki maçlar için çok ümit verici oldu. Zirve mücadelesinde rakiplerimizden biri olan Pendikspor'un bugün puan kaybettiği bir durumda kazanıp, bir avantaj sağlamak isterdik. Yarın belki zirvedeki diğer takımların olası puan kayıplarında haftayı karlı geçmek istiyorduk. Nasip olmadı. Yapacak bir şey yok. Buna da şükür diyeceğiz. Yolumuza bakacağız. Bundan sonraki maçlarımızı kazanmak için mücadelemizi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Trump, Grönland planını desteklemeyen 8 Avrupa ülkesine yüzde 10 gümrük vergisi getirdi

Trump, Grönland planına karşı çıkan 8 ülkeye ticaret savaşı açtı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Oyuna girdi, her şeyi değiştirdi! Arda Güler'in asist yaptığı maçta kazanan Real Madrid

Oyuna girdi, her şeyi değiştirdi! Harikasın Arda
Fenerbahçe ile anılan Vedat Muriqi, Bilbao'yu darmaduman etti

69 dakikada yaptıklarıyla tüm İspanya'yı salladı
Müge Boz, 20 yıldır mücadele ettiği hastalığını açıkladı

Ünlü isimden yıllar sonra gelen itiraf: 20 yıldır mücadele ediyorum
Soğuk havada çorba kuyruğu! CHP'li vekil görüntüyü paylaşıp isyan etti

CHP'li vekile "Haklı çıktık" dedirten kuyruk
Oyuna girdi, her şeyi değiştirdi! Arda Güler'in asist yaptığı maçta kazanan Real Madrid

Oyuna girdi, her şeyi değiştirdi! Harikasın Arda
Vatandaş, camide çektiği görüntüyü 'Ne yazacağımı bilmiyorum' notuyla paylaştı

Camide çektiği görüntüyü "Ne yazacağımı bilmiyorum" notuyla paylaştı
Youtuber babalarının öldürdüğü kardeşler yan yana toprağa verildi! Annenin feryadı yürek dağladı

Babalarının kıydığı kardeşlerin cenazesinde anneden yürek yakan feryat