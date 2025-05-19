Esenler Erokspor Süper Lig'e Yükseldi

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi play-off finali üçüncü maçında deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 97-82 yenen Esenler Erokspor, seriyi 3-0 kazanarak Süper Lig'e yükselen ikinci takım oldu.

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi play-off final serisi üçüncü maçında Esenler Erokspor, MKE Ankaragücü'nü 97-82'lik skorla mağlup etti. Seriyi 3-0 kazanarak play-off şampiyonu olan Esenler, normal sezonu şampiyonu olarak tamamlayan Trabzonspor'un ardından 2025-2026 sezonunda Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde mücadele etmeye hak kazandı.

Müsabaka sonunda Esenler Erokspor'a kupasını Türkiye Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Alper Arıkoğlu takdim etti. - İSTANBUL