Esenler Erokspor, Serikspor'u 5-0 Yenerek Farklı Bir Galibiyet Aldı
Esenler Erokspor, Trendyol 1. Lig'in 3. hafta mücadelesinde Serikspor'u 5-0 yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Maçta, Hayrullah Bilazer, Kanga (penaltı), Kayode, Amilton ve Recep Niyaz'ın golleriyle galip geldi.
Stat: Esenler Erokspor
Hakemler: Hakan Ülker, Azem Zorlu, Kerem Kalkan
Esenler Erokspor: Birkan Tetik, Hayrullah Bilazer, Cavare, Nzaba, Enes Alıç, Kanga (Dk. 70 Alper Karaman), Tugay Kaçar, Mikail Okyar (Dk. 69 Recep Niyaz ), Amilton (Dk. 83 Harun Genç), Berat Luş (Dk. 75 Altar Han Hidayetoğlu), Kayode (Dk. 75 Catakovic)
Serikspor: İbrahim Demir, Tikhiy (Dk. 65 Yuran), Gotsuk, Batuhan İşçiler, Bilal Ceylan (Dk. 77 Selim Dilli), Marcos Silva, Burak Asan, Gökhan Karadeniz (Dk. 46 Sertan Taşqın), Kerem Şen (Dk. 66 Şahverdi Çetin), Martynov, Berkovskiy
Goller: Dk. 19 Hayrullah Bilazer, Dk. 32 Kanga (Penaltıdan), Dk. 43 Kayode, Dk. 80 Amilton, Dk. 90+1 Recep Niyaz (Esenler Erokspor: )
Kırmızı kart: Dk. 11 Burak Asan (Serikspor)
