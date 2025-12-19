Trendyol 1. Lig: Esenler Erokspor: 1 Sarıyer: 1
Trendyol 1. Lig'in 18. haftasında Esenler Erokspor, sahasında Sarıyer ile 1-1 berabere kaldı. İlk golü Sarıyer'den Julien Anziani atarken, eşitliği Esenler Erokspor'dan Recep Niyaz sağladı. Maçta Dimitri Cavare kırmızı kart gördü.
Esenler Erokspor, Trendyol 1. Lig'in 18. haftasında sahasında Sarıyer ile 1-1 berabere kaldı.
Stat: Esenler Erokspor
Hakemler: Ömer Faruk Gültekin, Harun Terin, Salih Burak Demirel
Esenler Erokspor: Enes Ali Oral, Onur Ulaş, Eray Korkmaz, Dimitri Cavare, Mikail Okyar, Alper Karaman (Ryan Jack dk. 65), Recep Niyaz (Tugay Kacar dk. 83), Enes Alıç, Amilton, Olarenwaju Kayode, Mame Mor Faye (Francis Nzaba dk. 12)
Yedekler: Mehmet İdin, Anıl Yaşar, Altar Han Hidayetoğlu, Muhammet Harun Genç, Hamza Catakovic, Berat Luş, Yusuf Yücer
Teknik Direktör: Osman Özköylü
Sarıyer: Furkan Onur Akyüz, Fatih Kurucuk, Papy Djilobodji, Oğuzhan Berber (Oğuzhan Yılmaz dk. 83), Hamidou Traore, Adrien Regattin, Malaly Dembele (dk. 46), Julien Anziani (Berkay Aydoğmuş dk. 83), Ömer Bayram, Moustapha Camara, Baran Engül (Anıl Koç dk. 88)
Yedekler: Alperen Uysal, Eşref Korkmazoğlu, Metehan Mert, Muhammed Mert, Ozan Sol
Teknik Direktör: Servet Çetin
Goller: Recep Niyaz (dk. 72) (Esenler Erokspor), Julien Anziani (dk. 5) (Sarıyer)
Kırmızı kart: Dimitri Cavare (dk. 3) (Esenler Erokspor)
Sarı kartlar: Amilton, Kayode (Esenler Erokspor), Fatih Kurucuk, Adrien Regattin, Malaly Dembele (Sarıyer) - İSTANBUL