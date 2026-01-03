Ömer Faruk Beyaz, Esenler Erokspor'da

Trendyol 1. Lig ekibi Esenler Erokspor, 22 yaşındaki futbolcu Ömer Faruk Beyaz'ı renklerine bağladı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Esenler Erokspor, devre arası transfer döneminde kadrosunu Ömer Faruk Beyaz ile güçlendirdi. Erokspor'un sosyal medya hesabından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Hoş geldin Ömer Faruk Beyaz. Kulübümüz, RAMS Başakşehir forması giyen Ömer Faruk Beyaz ile anlaşmaya varmıştır. Ömer Faruk Beyaz'a kulübümüze hoş geldin diyor, sarı-yeşil formamızla birlikte başarılarla dolu bir sezon diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Beyaz, bu sezon Başakşehir'de 6 resmi maçta toplam 152 dakika forma şansı buldu. - İSTANBUL