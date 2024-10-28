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Esenler Erokspor, Manisa FK'yi Deplasmanda 1-0 Yenerek 3 Puan Aldı

Esenler Erokspor, Manisa FK'yi Deplasmanda 1-0 Yenerek 3 Puan Aldı
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Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında Esenler Erokspor, Manisa FK'yi deplasmanda 1-0 mağlup etti. Golü Alper Karaman 39. dakikada kaydetti. Maçta iki takım da mücadeleci bir oyun sergiledi.

Stat: Manisa 19 Mayıs

Hakemler: Ömer Tolga Güldibi, Barış Çiçeksoyu, Serdar Osman Akarsu

Manisa FK: Alperen Uysal, Oktay Gürdal (Dk. 86 Kazım Can Kahya), Bartu Göçmen, Muhammet Ensar Akgün, Kaan Kanak, Oğuz Gürbulak (Dk. 73 Muhammet Enes Kiprit), Cissokho, Fofana, Diallo (Dk. 64 Hodzic), Ramirez (Dk. 64 Efe Taylan Altunkara), Osuji (Dk. 73 Wriedt)

Esenler Erokspor: Ekrem Kılıçarslan, Furkan Orak, Nzaba, Metehan Mert, Mücahit Albayrak (Dk. 84 Eşref Korkmazoğlu), Jack, Laine, Mor Faye (Dk. 89 Oğuz Ceylan), Alper Karaman (Dk. 85 Ertuğrul İdris Furat), Pinchi (Dk. 76 Jair), Catakovic (Dk. 76 Fernandes)

Gol: Dk. 39 Alper Karaman ( Esenler Erokspor)

Sarı kartlar: Dk. 22 Laine, Dk. 63 Jack ( Esenler Erokspor), Dk. 68 Hodzic (Manisa FK)

Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında Esenler Erokspor, deplasmanda Manisa FK'yi 1-0 yendi.

Kaynak: AA / Ahmet Bayram - Spor

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