Haberler

Esenler Erokspor, Manisa FK'yı 4-3 Mağlup Etti

Esenler Erokspor, Manisa FK'yı 4-3 Mağlup Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında Esenler Erokspor, Manisa 19 Mayıs Stadı'nda oynanan karşılaşmada Manisa FK'yi 4-3 mağlup etmeyi başardı. Karşılaşmada goller Burak Süleyman, Yusuf Talum ve Benrahou'dan geldi, kaydedilen diğer goller ise Kayode ve Hamza Catakovic'ten geldi.

Stat: Manisa 19 Mayıs

Hakemler: Melih Kurt, Ömer Lütfü Aydın, Emrah Tükyılmaz

Manisa FK: Vedat Karakuş, Ayberk Karapo, Bartu Göçmen, Ada İbik, Yusuf Talum, Toure (Dk. 90+8 Fırat İnal), Lindseth, Kadir Kaan Yurdakul (Dk. 80 Muhammed Enes Kiprit), Benrahou, Burak Süleyman (Dk. 83 Yunus Emre Yüce), Diony ( Dk. 69 Herelle)

Esenler Erokspor: Birkan Tetik, Eray Korkmaz (Dk. 90+1 Jack), Tugay Kacar, Nzaba, Hayrullah Bilazer, Mikail Okyar, Amilton, Alper Karaman (Dk. 59 Recep Niyaz), Kanga (Dk. 90 Hamza Catakovic), Faye (Dk. 59 Berat Luş), Kayode (Dk. 90+7 Seyfettin Anıl Yaşar)

Goller: Dk. 16 Burak Süleyman, Dk. 18 Yusuf Talum, Dk. 55 Benrahou (Penaltıdan) (Manisa FK), Dk. 33 Kanga (Penaltıdan), Dk. 61 ve Dk. 75 Kayode, Dk. 90+4 Hamza Catakovic ( Esenler Erokspor)

Sarı kartlar: Dk. 39 Yusuf Talum, Dk. 61 Ayberk Karapo (Manisa FK), Dk. 54 Faye, Dk. 69 Kayode ( Esenler Erokspor)

Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında Esenler Erokspor, deplasmanda Manisa FK'yi 4-3 mağlup etti.

Kaynak: AA / Yusuf Böyük - Spor
Adını yarışmayla duyuran fenomen Semra Dal açıldı, tepkilere yanıt verdi

Adını yarışmayla duyuran fenomen açıldı, tepkilere böyle yanıt verdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Böylesini beklemiyordu! Ali Koç'a sahneye çıktığı anda büyük tepki

Sahneye çıkan Ali Koç hayatının şokunu yaşadı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.