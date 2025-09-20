Esenler Erokspor, Manisa FK'yı 4-3 Mağlup Etti
Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında Esenler Erokspor, Manisa 19 Mayıs Stadı'nda oynanan karşılaşmada Manisa FK'yi 4-3 mağlup etmeyi başardı. Karşılaşmada goller Burak Süleyman, Yusuf Talum ve Benrahou'dan geldi, kaydedilen diğer goller ise Kayode ve Hamza Catakovic'ten geldi.
Stat: Manisa 19 Mayıs
Hakemler: Melih Kurt, Ömer Lütfü Aydın, Emrah Tükyılmaz
Manisa FK: Vedat Karakuş, Ayberk Karapo, Bartu Göçmen, Ada İbik, Yusuf Talum, Toure (Dk. 90+8 Fırat İnal), Lindseth, Kadir Kaan Yurdakul (Dk. 80 Muhammed Enes Kiprit), Benrahou, Burak Süleyman (Dk. 83 Yunus Emre Yüce), Diony ( Dk. 69 Herelle)
Esenler Erokspor: Birkan Tetik, Eray Korkmaz (Dk. 90+1 Jack), Tugay Kacar, Nzaba, Hayrullah Bilazer, Mikail Okyar, Amilton, Alper Karaman (Dk. 59 Recep Niyaz), Kanga (Dk. 90 Hamza Catakovic), Faye (Dk. 59 Berat Luş), Kayode (Dk. 90+7 Seyfettin Anıl Yaşar)
Goller: Dk. 16 Burak Süleyman, Dk. 18 Yusuf Talum, Dk. 55 Benrahou (Penaltıdan) (Manisa FK), Dk. 33 Kanga (Penaltıdan), Dk. 61 ve Dk. 75 Kayode, Dk. 90+4 Hamza Catakovic ( Esenler Erokspor)
Sarı kartlar: Dk. 39 Yusuf Talum, Dk. 61 Ayberk Karapo (Manisa FK), Dk. 54 Faye, Dk. 69 Kayode ( Esenler Erokspor)
