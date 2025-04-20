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Esenler Erokspor, Kocaelispor'u 3-1 Mağlup Etti

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Trendyol 1. Lig'in 35. haftasında Esenler Erokspor, konuk ettiği Kocaelispor'u 3-1'lik skorla mağlup ederek puanını 52'ye çıkardı ve play-off potasına yaklaştı. Kocaelispor ise 69 puanda kaldı.

Stat: Esenler Erokspor

Hakemler: Cihan Aydın, Yusuf Susuz, Oğuzhan Kocaçoban

Esenler Erokspor: Ekrem Kılıçarslan, Furkan Orak, Metehan Mert (Dk. 90+2 Anıl Yaşar), Nzaba, Sakıb Aytaç, Eşref Korkmazoğlu, Alper Karaman (Dk. 66 Pinchi), Tugay Kacar (Dk. 90+2 Laine), Jack, Kayode (Dk. 88 Ertuğrul Furat), Junior Fernandes (Dk. 88 Catakovic)

Kocaelispor: Batuhan Şen, Ahmet Oğuz (Dk. 81 Onuz Öztonga), Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Muharrem Cinan (Dk. 80 Yunus Emre Gedik), Pedrinho, Rivas (Dk. 16 Barış Alıcı), Samet Yalçın (Dk. 80 Furkan Gedik), Vukovic (Dk. 46 Yusuf Cihat Çelik), Mendes, Oğulcan Çağlayan

Goller: Dk. 13 ve 87 Junior Fernandes, Dk. 75 Pinchi (Esenler Erokspor), Dk. 40 Oğulcan Çağlayan (Penaltıdan) (Kocaelispor)

Sarı kartlar: Dk. 27 Eşref Korkmazoğlu, Dk. 38 Ekrem Kılıçarslan, Dk. 58 Furkan Orak (Esenler Erokspor), Dk. 31 Ahmet Oğuz (Kocaelispor)

Esenler Erokspor, Trendyol 1. Lig'in 35. haftasında konuk ettiği Kocaelispor'u 3-1 yendi.

Esenler Erokspor, bu sonuçla puanını 52'ye çıkararak play-off potasına yaklaştı. Trendyol Süper Lig'e çıkmayı garantileyen Kocaeli temsilcisi ise 69 puanda kaldı.

Esenler Eroksporlu futbolculardan alkışlı karşılama

Ev sahibi takımın futbolcuları, Trendyol Süper Lig'e çıkmayı garantileyen rakiplerini alkışla tebrik etti.

Esenler Erokspor takımı, müsabaka öncesi seremoniye çıkan Kocaelisporlu futbolcular için bir koridor oluşturdu. Takım kaptanı Sakıb Aytaç, Kocaelispor'un kaptanı Gökhan Değirmenci'ye çiçek verdi.

Yeşil-siyahlı oyuncular, sahaya Esenler Eroksporlu futbolcuların alkışları arasında çıktı.

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Kaynak: AA / Emrah Oktay - Spor
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