Futbol: Trendyol 1. Lig

Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında Esenler Erokspor, deplasmanda Alagöz Holding Iğdır FK'yi 3-0 yenerek önemli bir galibiyet aldı. Maçta goller 10. dakikada Hamza Catakovic, 54. dakikada Faye ve 80. dakikada Nzaba'dan geldi.

Stat: Iğdır Şehir

Hakemler: Erdem Mertoğlu, Kemal Elmas, Ömer Yasin Gezer

Alagöz Holding Iğdır FK: Muhammet Taha Tepe, Robin Yalçın, Soares, Alim Öztürk (Dk. 69 Güray Vural), Fofana, Bacuna (Dk. 46 Maruis Doh), Bruno (Dk. 46 Fode Koita), Loshaj (Dk. 46 Ryan Mendes), Doğan Erdoğan, Atakan Rıdvan Çankaya (Dk. 76 Ahmet Emin Engin), Gökcan Kaya

Esenler Erokspor: Osman Ertuğrul Çetin, Mikail Okyar, Ryan Jack (Dk. 61 Ömer Faruk Beyaz), Hamza Catakovic (Dk. 71 Kayode), Faye, Onur Ulaş, Nzaba, Recep Niyaz (Dk. 78 Alper Karaman), Enes Alıç, Hayrullah Bilazer, Amilton (Dk. 71 Berat Luş)

Goller: Dk. 10 Hamza Catakovic, Dk. 54 Faye, Dk. 80 Nzaba ( Esenler Erokspor)

Sarı kartlar: Dk. 36 Alim Öztürk, Dk. 43 Atakan Çankaya, Dk. 90 Soares (Alagöz Holding Iğdır FK), Dk. 64 Recep Niyaz ( Esenler Erokspor)

Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında Esenler Erokspor, deplasmanda Alagöz Holding Iğdır FK'yi 3-0 mağlup etti.

