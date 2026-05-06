Haberler

Erokspor'da play-off öncesi Osman Özköylü ile yollar ayrıldı

Erokspor'da play-off öncesi Osman Özköylü ile yollar ayrıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TRENDYOL 1'inci Lig'de sezonu 3'üncü sırada bitiren Esenler Erokspor, teknik direktör Osman Özköylü ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. Kulüp, Özköylü'ye katkılarından dolayı teşekkür etti.

TRENDYOL 1'inci Lig'de sezonu 3'üncü sırada bitirerek doğrudan play-off finaline yükselen Esenler Erokspor'da teknik direktör Osman Özköylü ile yollar ayrıldı.

1'inci Lig'in son 2 haftasında Sarıyespor'a yenilip, sahasında Pendikspor ile berabere kalan Esenler Erokspor, 74 puan ve averajla sezonu üçüncü sırada bitirdi. Doğrudan Süper Lig'e yükselme şansını averajla kaçıran yeşil-sarılı ekipte teknik direktör Osman Özköylü'nün sözleşmesi ile karşılıklı anlaşmayla feshedildi.

Esenler Erokspor'dan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Teknik Direktörümüz Osman Özköylü ile olan sözleşmesini karşılıklı anlaşma sağlanarak sona erdirmiştir. Sayın Osman Özköylü ve teknik ekibine, kulübümüze katkılarından dolayı teşekkür eder; bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Trump'tan İran'a mesaj: Anlaşma olursa savaş bitecek, olmazsa bombardıman başlayacak

Trump'tan İran'a gözdağı: Tahran anlaşmayı kabul etmezse...

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABD ve İran, savaşı sona erdirmek için anlaşmak üzere

Savaşta sürpriz gelişme! ABD basını duyurdu
Venedik Bienali'nde tartışma yaratan görüntü: Bu sanat mı?

İzleyen herkes aynı soruyu soruyor!
Aldığı sıfır araçla ilgili gerçeği öğrenince şoke oldu: Artık binmek istemiyorum

Bir çanta para verip aldığı araçla ilgili gerçeği öğrenince şoke oldu
Hakan Safi'den Aziz Yıldırım'ın birleşme çağrısına cevap

Safi'den Yıldırım'ın tarihi çağrısına jet yanıt

ABD ve İran, savaşı sona erdirmek için anlaşmak üzere

Savaşta sürpriz gelişme! ABD basını duyurdu
Uğurcan Çakır imzayı atıyor

Uğurcan imzayı atıyor!

Adliyeye boşanma başvurusu yapmaya gelen eniştesini vurdu

Adliyede kan aktı! Boşanmak için gitti, kurşunların hedefi oldu