Trendyol 1. Lig: Esenler Erokspor: 2 Boluspor: 0

Trendyol 1. Lig'de 28. haftanın açılış maçında Esenler Erokspor, evinde karşılaştığı Boluspor'u 2-0 mağlup etti.

Maçtan dakikalar

18. dakikada Ömer Faruk Beyaz'dan aldığı pasla ceza yayında topla buluşan Catakovic'in sert şutunda meşin yuvarlak yan direğe çarpıp oyun alanına döndü.

36. dakikada Enes Alıç'ın ceza sahasına gönderdiği topu sırtı dönük şekilde alan Catakovic'in dönüp penaltı noktasının solundan yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak bir kez daha yan direkten döndü.

46. dakikada Amilton'un ceza sahası dışı sol çaprazdan uzak direğe şutunda Işık Kaan Arslan'ın topuğuyla müdahale ettiği meşin yuvarlak filelere gitti. 1-0

90+5. dakikada Berat Luş'un savunma arkasına pasında Yunus Emre Gedik, kaleci Bartu ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda vuruşunu yaptı ancak kaleciden dönen top tekrar Yunus Emre'ye çarpıp ağlara doğru ilerledi. Pozisyonun devamında Kouagba meşin yuvarlağı filelere gitmeden kayarak çeldi, sağ çapraza açılan topla tekrar buluşan Yunus Emre, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 2-0

Stat: Esenler

Hakemler: Ömer Faruk Turtay, Sezgin Çınar, Emrah Türkyılmaz

Esenler Erokspor: Ertuğrul Çetin, Hayrullah Bilazer, Nzaba, Onur Ulaş, Enes Alıç, Jack (Alper Karaman dk. 70), Mikail Okyar, Amilton (Berat Luş dk. 85), Ömer Faruk Beyaz (Cavare dk. 90+3), Faye (Yunus Emre Gedik dk. 90+3), Catakovic (Kayode dk. 70)

Yedekler: Birkan Tetik, Eray Korkmaz

Teknik Direktör: Osman Özköylü

Boluspor: Bartu Kulbilge, Ömürcan Artan (Onur Öztonga dk. 40), Kouagba, Kaan Arslan, Lima, Erdem Dikbasan, Devran Şenyurt, Baluta (Aganspahic dk. 54, Alptekin Çaylı dk. 68), Baldubia (Harun Alpsoy dk. 69), Akanbi, Arda Usluoğlu

Yedekler: Türker Dırdıroğlu, Mert Çetin, Abdulsamet Kırım, Can Arda Yılmaz, Gökhan Akkan, Abdurrahman Üresin

Teknik Direktör: Suat Kaya

Goller: Amilton (dk. 46), Yunus Emre Gedik (dk. 90+5) (Esenler Erokspor)

Sarı kartlar: Jack, Enes Alıç (Esenler Erokspor), Onur Öztonga (Boluspor) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı