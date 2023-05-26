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ES Elazığspor'a 1 maç seyircisiz oynama cezası

ES Elazığspor'a 1 maç seyircisiz oynama cezası

Spor Haberleri

Karşıyaka maçındaki saha olayları nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, ES Elazığspor'a 1 maç seyircisiz oynama cezası verdi.

Karşıyaka maçındaki saha olayları nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, ES Elazığspor'a 1 maç seyircisiz oynama cezası verdi.

TFF 3. Lig 1. Grubun 34. haftasında sahasında konuk ettiği Karşıyaka'ya 4-0 yenilen ve bu maçtaki taraftarlarının neden olduğu çirkin - kötü tezahürat eylemi nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna sevk edilen Entegre Solar Elazığspor'un cezası belli oldu. Kurul, bordo-beyazlı ekibe 1 maçı kendi sahasında seyircisiz oynama ve 5 bin 250 lira para cezası verdi. Buna göre bordo-beyazlılar yeni sezonda iç sahada oynayacağı ilk maçı seyircisiz oynayacak.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 25 Mayıs 2023 tarih ve 66 sayılı toplantısında aldığı karar şöyle;

"Entegre Solar Elazığspor Kulübünün, 20 Mayıs 2023 tarihinde oynanan Entegre Solar Elazığspor-Karşıyaka TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 6. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 1 resmi müsabakayı kendi sahasında seyircisiz oynama ve 5 bin 250 lira para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir." - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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