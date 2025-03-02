Bahçeli'den Demirtaş'a telefon

Bahçeli'den Demirtaş'a telefon
Eski Zorlu Holding CEO'su Cem Köksal serbest bırakıldı

Gözaltına alınan Zorlu Holding CEO'su için karar verildi
Eski Zorlu Holding CEO'su Cem Köksal'ın savcılıktaki ifadesi ortaya çıktı

Ramazan mesajından rahatsız olan Zorlu CEO'sunun ifadesi ortaya çıktı
Mansur Yavaş, ön seçime neden katılmadığını ilk kez açıkladı

Mansur Yavaş, ön seçime katılmamama nedenini açıkladı

Erzurumspor Teknik Direktörü Hakan Kutlu: 'Galibiyet hak eden taraftık'

Erzurumspor Teknik Direktörü Hakan Kutlu: 'Galibiyet hak eden taraftık'
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol 1. Lig'de oynanan Boluspor-Erzurumspor maçının ardından teknik direktör Hakan Kutlu, takımlarının galibiyeti hak ettiğini ve girdiği net gol pozisyonlarını değerlendirdi.

Erzurumspor FK Teknik Direktörü Hakan Kutlu, Boluspor karşılaşmasının ardından, "Galibiyet hak eden taraftan bizdik. Girdiğimiz çok net üç tane gol pozisyonu var. Bunlardan birisi gol olsaydı bizim için daha rahat olabilirdi. Önümüzdeki maçlara girerken skor olarak istediğimiz skor değildi" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında Erzurumspor FK, deplasmanda karşılaştığı Boluspor ile golsüz berabere kaldı. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Erzurumspor FK Teknik Direktörü Hakan Kutlu, "İki takım için de zorluk derecesi yüksek bir müsabakaydı. Tabii ki aldığımız bir puan var. Bizi memnun etmiyor çünkü yukarıya oynayan bir takımız. Maçın geneline baktığımız zaman Boluspor da iyi mücadele etti. Galibiyeti hak eden taraftan bizdik. Girdiğimiz çok net üç tane gol pozisyonu var: Bunlardan birisi gol olsaydı bizim için daha rahat olabilirdi. Önümüzdeki maçlara girerken skor olarak istediğimiz skor değildi. Yolumuza devam ediyoruz, üç gün sonra oynayacağımız maça hazırlanacağız. Boluspor'u tebrik ederim ligin üstünde bir karşılaşma oldu bana göre. İki takımı da tebrik ediyorum. İnşallah iki takım da sezon sonu istediği yere ulaşır. Maçın hakemi ile alakalı olarak da iyi bir hakem olduğunu söyleyebilirim. Vermesi gereken penaltı kararında ve aralardaki kararlarda bizi Boluspor'a biraz ezdirdi ama genel olarak iyi bir hakem. Futbol iyi bir hakem kazanıyor diyebilirim" diye konuştu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
img

Kızı çakarlı lüks ciple görüntülenen Cübbeli Ahmet sessizliğini bozdu
img

Lemina'dan "Mourinho Irkçı mı?" sorusuna olay yaratacak yanıt
img

Ramazan mesajı tartışmasında CEO'sundan oldu! Holdingden açıklama var
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Canlı anlatım! Kıran kırana maçta gol yağmuru var

İnanılmaz şeyler oluyor! Kıran kırana maçta gol yağmuru var
İsyanı Cihan Aydın'a: Okan Buruk, maçın başında sinirden çılgına döndü

Sinirden çılgına döndü!
AK Parti seçim için ilk kez net tarih verdi

AK Parti seçim için ilk kez net tarih verdi
Cübbeli Ahmet kızının çakarlı lüks ciple görüntülenmesine ilişkin ilk kez konuştu

Kızı çakarlı lüks ciple görüntülenen Cübbeli Ahmet sessizliğini bozdu
İsrail'den katliam hamlesi! 400 bin asker orduya çağrıldı

Bu resmen katliam hamlesi! 400 bin asker geliyor
Öcalan'ın tarihi çağrısı sonrası ilk anket

Öcalan'ın tarihi çağrısı sonrası ilk anket! Fark iyiden iyiye açılıyor

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.