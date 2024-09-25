Erzurumspor Maçında Çıkan Olaylarla İlgili Soruşturma Başlatıldı

Erzurum Emniyet Müdürlüğü, geçtiğimiz hafta Erzurumspor FK- Esenler Erokspor maçında çıkan olaylarla ilgili 6 şahıs hakkında soruşturma başlattı.

Erzurum Emniyet Müdürlüğü tarafından konu ile ilgili yapılan paylaşımda, "20.09.2024 tarihinde Kazım Karabekir Stadyumunda Erzurumspor FK - Esenler Erokspor takımları arasında oynanan Trendyol 1. Lig futbol müsabakasının son dakikalarında yaşanan tribün olayları ve yabancı madde atılması ile ilgili 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanuna aykırı harekette bulunan 6 şahıs hakkında Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü tarafından kimlik tespitleri yapılmış ve adli tahkikata başlanılmıştır." denildi. - ERZURUM