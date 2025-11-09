Erzurumspor FK ve Esenler Erokspor 1-1 Berabere Kaldı
Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında oynanan karşılaşmada Erzurumspor FK, Esenler Erokspor ile 1-1 berabere kaldı. Golleri Eren Tozlu ve Catakovic kaydetti.
Stat: Erzurum Kazım Karabekir
Hakemler: Atilla Karaoğlan, Kadir Beyaz, Oğuzhan Yazır
Erzurumspor FK: Orbanic, Yakup Kırtay, Gerxhaliu, Giorbelidze, Orhan Ovacıklı, Baiye, Mustafa Fettahoğlu (Dk. 89 Murat Cem Akpınar), Rodriguez, Crociata (Dk. 77 Eren Kabak), Furkan Özhan (Dk. 77 İlkan Sever), Eren Tozlu (Dk. 84 Sylla)
Esenler Erokspor: Ertuğrul Çetin, Eray Korkmaz, Cavare, Nzaba (Dk. 75 Alper Karaman), Hayrullah Bilazer (Dk. 61 Enes Alıç), Tugay Kaçar, Mikail Okyar (Dk. 75 Catakovic), Faye (Dk. 67 Berat Luş), Kanga (Dk. 67 Recep Niyaz), Amilton, Kayode
Goller: Dk. 68 Eren Tozlu (Erzurumspor FK), Dk. 83 Catakovic ( Esenler Erokspor)
Sarı kart: Dk. 31 Eray Korkmaz, Dk. 35 Amilton, Dk. 45 Faye, Dk. 63 Nzaba, Dk. 86 Tugay Kaçar, Dk. 89 Alper Karaman ( Esenler Erokspor), Dk. 45+1 Crociata, Dk. 71 Yakup Kırtay (Erzurumspor FK)
