Haberler

Erzurumspor FK, Ümraniyespor'u 2-0 Mağlup Etti

Erzurumspor FK, Ümraniyespor'u 2-0 Mağlup Etti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında Erzurumspor FK, sahasında ağırladığı Ümraniyespor'u 2-0'lık skorla geçti. Goller 65. dakikada Orhan Ovacıklı ve 83. dakikada Sylla'dan geldi.

Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında Erzurumspor FK sahasında karşılaştığı Ümraniyespor'u 2-0'lık skorla mağlup etti.

Maçtan dakikalar

15. dakikada Orhan'ın son çizgiye inerek yaptığı ortada ceza sahası içinde Eren'in şutunda top az farkla dışarı çıktı.

47. dakikada sol kanattan Mustafa Fettahoğlu'nun ortasında arka direkte Benhur'un vuruşunda top dışarı çıktı.

62. dakikada ceza sahası içinde Oğuz'un Rodriguez'e yaptığı hareket sonrası hakem penaltı noktasını gösterdi.

64. dakikada beyaz noktanın başına geçen Eren'in vuruşunda kaleci Cihan topu kornere gönderdi.

65. dakikada Mustafa Fettahoğlu'nun ortasında ceza sahası içinde Orhan Ovacıklı kafayla topu ağlara gönderdi. 1-0

83. dakikada sağdan son çizgiye inen Baiye'nin pasında kale önünde Sylla topu filelerle buluşturdu. 2-0

Stat: Kazım Karabekir

Hakemler: Oğuzhan Aksu, Furkan Ulu, Emrah Türkyılmaz

Erzurumspor FK: Orbanic, Yakup Kırtay, Giorbelidze, Mustafa Yumlu (Amar Gerxhaliu dk. 13), Orhan Ovacıklı (Ali Ülgen dk. 73), Baiye, Crociata (Sylla dk. 73), Benhur Keser (Adem Eren Kabak dk. 73), Eren Tozlu, Rodriguez (Furkan Özkan dk. 85.), Mustafa Fettahoğlu

Teknik Direktör: Serkan Özbalta

Ümraniyespor FK: Cihan Topaloğlu, Yusuf Kocatürk (Talha Bartu Özdemir dk. 46), Glumac, Oğuz Yıldırım, Djokanovic (Yusuf Saitoğlu dk. 76), Serkan Göksu, Hoti, Emre Kaplan, Batuhan Çelik (Kosoko dk. 71), Barış Ekincier, Soukou (Atalay Babacan dk. 71)

Teknik Direktör: Bülent Bölükbaşı

Goller: Mustafa Fettahoğlu (dk. 65), (Sylla dk. 83) (Erzurumspor FK)

Sarı kartlar: Oğuz Yıldırım, Serkan, Soukou, Barış Ekincier (Ümraniyespor), Giorbelidze, Sylla (Erzurumspor FK) - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Merdan Yanardağ'ın genel yayın yönetmenliğini yaptığı TELE1 TV'ye kayyum atandı

Merdan Yanardağ'ın sahibi olduğu TELE1 TV'ye kayyum atandı
Türk Telekom'un yeni Genel Müdürü Ebubekir Şahin oldu

KAP'a bildirildi! Ebubekir Şahin'e yeni görev
Berhan Şimşek, CHP'den ihraç edildi

Beklenen son! CHP'de parti yönetimine baş kaldıran isme ihraç
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Babasının öldürdüğü annesinin tabutunu taşıdı

Yaşı 25, yükü dünyadan ağır!
Ünlü isme büyük vefasızlık: Son yolculuğuna bir avuç insan uğurladı

Ünlü isme büyük vefasızlık
E-Devlet'te yeni dönem! Hizmeti duyan platforma akın ediyor

E-Devlet'te yeni dönem! Hizmeti duyan platforma akın ediyor
İnsanoğlunun doğaya müdahalesi ve ortaya çıkan acı tablo

Ensest ilişki ürünü aslan!
Babasının öldürdüğü annesinin tabutunu taşıdı

Yaşı 25, yükü dünyadan ağır!
Su kuyusunda cansız bedeni bulunan Hasret'in katili cinayeti böyle itiraf etti

Seri katilden ilk ifade! 17'lik Hasret'i böyle öldürmüş
Lamine Yamal'dan El Clasico öncesi Real Madrid'e olay yaratacak sözler

El Clasico öncesi ülkeyi karıştırdı
Atılan manşetleri görmeniz lazım! Bütün ülke Fenerbahçe'yi konuşuyor

Bütün ülke Fenerbahçe'yi konuşuyor
Görüntü Türkiye'den: 16 yaşındaki çocuk, 15 yaşındaki iş arkadaşını ateşe verdi

16 yaşındaki çocuk, 15 yaşındaki iş arkadaşını ateşe verdi
Osimhen'in arkadaşı geliyor! Galatasaray'dan bomba bir transfer daha

Osimhen'in arkadaşı geliyor! Galatasaray'dan bomba bir transfer daha
Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan ve Merdan Yanardağ'a casusluk soruşturması

İmamoğlu'na casusluk soruşturması! Ünlü gazeteci de gözaltına alındı
Sır perdesi 64 yıl sonra aralandı! Ailesini ararken kendi mezarını buldu

Sır perdesi 34 yıl sonra kalktı! Ailesini ararken kendi mezarını buldu
Bakan Memişoğlu: Aile hekimliklerine sigara bırakma birimi oluşturuluyor

Bakan Memişoğlu duyurdu! Aile hekimliklerinde yeni dönem başlıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.