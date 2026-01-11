Serkan Özbalta: 'Güzel bir galibiyet oldu'

Erzurumspor FK Teknik Direktörü Serkan Özbalta, Özbelsan Sivasspor maçının ardından, "Güzel bir müsabaka oldu. Taraftarımıza da armağan ediyoruz. Pazar günü çok önemli bir maça çıkacağız. Bütün taraftarlarımızın bu müsabakaya gelmesini istiyorum" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında Erzurumspor FK, deplasmanda Özbelsan Sivasspor'u 2-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Erzurumspor FK Teknik Direktörü Serkan Özbalta, açıklamalarda bulundu.

Özbalta, "Küçük aranın ardından ligimiz devam ediyor. Biz de bıraktığımız yerden devam ediyoruz. İkinci devre telafisi olmayan maçlar oynanacak. Sivas için de önemliydi bu maç. Sivas biraz daha yukarıyı düşünüyor, onlarda alt sıralardaydı. Bizler ise play-off hattının içinde kalmak ve daha yukarıya tırmanmak istiyorduk. Amed maçı öncesi galibiyet serisine de devam etmek istiyorduk. Oyunun iki yönü var birincisi kırmızı karta kadar ortada olan bir oyun. Kırmızı karttan sonra bulduğumuz gol. Sonrasında ikinci yarı ise 10 kişi kalan Sivas takımı gerçekten iyi direnç gösterdi ve mücadele ettiler. Bizim yarı sahamızda biraz daha fazla zaman geçirdiler. Gol pozisyonu belki üretmediler. 10 kişi kalmak kolay olmuyor bizim liglerimizde. Daha doğru kararlar verebilseydik belki o zaman kopartabilirdik müsabakayı. Şimdi pazar günü oynayacağımız Amed maçı var. Bu maçta gerçekten görüntü de iyiydi. İki kardeş kulübün maçı gerçekten iyiydi. Sivas taraftarlarına da teşekkür ediyorum bizleri de ziyaret ettiler. Bizim taraftarımızda çok güzeldi. Deplasmanlarda yanımızdalar. Güzel bir müsabaka oldu. Taraftarımıza da armağan ediyoruz. Pazar günü çok önemli bir maça çıkacağız. Bütün taraftarlarımızın bu müsabakaya gelmesini istiyorum. İnşallah bütün Erzurum, stadyumu doldurmalı. Çok güzel bir maç olacağına inanıyorum. Futbolda taraftar olmadığı zaman bir anlamı olmuyor" diye konuştu. - SİVAS