Erzurumspor FK Teknik Direktörü Hakan Kutlu: 'Şükürler olsun ligde kalmayı başardık'

- Hakan Kutlu : "Şükürler olsun ligde kalmayı başardık"

İSTANBUL - Erzurumspor FK Teknik Direktörü Hakan Kutlu, Boluspor maçının ardından yaptığı açıklamada, "Oyuncu kayıplarına rağmen kalan oyuncular inanılmaz sahiplenme gösterdi. Şükürler olsun ligde kalmayı başardık" dedi.

Spor Toto 1. Lig'in 38. haftasında Erzurumspor FK iç sahada karşılaştığı Boluspor'u 2-0 mağlup etti. Maçın ardından Erzurumspor FK Teknik Direktörü Hakan Kutlu basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Kutlu, ligde kalmayı garantileyerek büyük bir iş başardıklarını vurgulayarak, "Oyuncularımı tebrik ediyorum. Çok önemli işi başardılar. Zoru başardılar. Kolay gibi gelebilir ama büyük iş başardılar. Transfer yasağı var. 3 puanı silinmiş, depremden iki gün sonra takımla anlaştık. İç saha maçlarımız vardı, depremden hasar nedeniyle iç sahayı dışarıda oynamak zorunda kaldık. Maçtan maça gittik. Bir Riva'da kaldık, İstanbul'da çeşitli otellerde kaldık. Göçebe hayatı yaşadı oyuncularımız. Konsantre dağınıklıkları oldu. Süleyman, Olanare ayrıldı. Bazılarını sakatlığı vardı bazıları da sözleşmesini feshetti. Oyuncu kayıplarına rağmen kalan oyuncular inanılmaz sahiplenme gösterdi. Şükürler olsun ligde kalmayı başardık" şeklinde konuştu.

"Bu ligde kalmanın büyük hikayesi var"

Göreve geldikten sonra genç oyunculara daha fazla forma şansı tanıdıklarını aktaran Hakan Kutlu, takımın iyi bir tatili hak ettiğini dile getirerek, şu ifadelerle açıklamasını tamamladı:

"Altınordu maçında ilk 11'de 3, toplam 5 altyapı oyuncusu görev aldı. Bu da önemli. Son yılların en kritik maçına 3 altyapı oyuncusuyla başladık. 2 de kenarda vardı. Bunlar bizden önce 1 maç oynamışlar. Bizden sonra şans bulan oyuncular. Az maç oynamalarına rağmen maçlarda iyi oynadılar. Bu ligde kalmanın büyük hikayesi var. Zaman zaman saatlerce konuştuğumuz oldu. Pes edebilirdik. Pes eden takımlar oldu. Başkana da ayrı parantez açmak lazım. Taraftarımıza teşekkür ederiz. Genelde İstanbul, Rize ve Bursa'da oynadık bu maçlarda da destek verdiler. Lig bitti, iyi bir tatili hem kulüp hem de oyuncular hak etti."