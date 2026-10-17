Erzurumspor FK, Süper Lig'de Eyüpspor'u 2-0 yenerek puanını 11'e çıkardı

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STAT: Kazım Karabekir

HAKEMLER: Erdem Mertoğlu, Abdullah Bora Özkara, Mehmet Kısal

ERZURUMSPOR FK: Ertuğrul - Mustafa Yumlu, Orhan Ovacıklı, Amar, Giorbelidze (Dk. 89 Agyekum), Baiye, Mujakic, Rordiguez (Dk. 89 Cengizhan), Owusu (Dk. 81 Sefa Akgün), Cardoso (Dk. 71 İbrahim Diabate), Eren Tozlu (Dk. 81 Kerk)

EYÜPSPOR: Emre Bilgin - Anıl Yaşar, Jawad, Giordano, Jules, Yao (Dk. 67 Sabiri), Taşkın İlter (Dk. 82 Furtado), Michalak (Dk. 55 Talha Ülvan), Geraud, Yusuf Barası (Dk. 67 Mete Kaan), Boutobba (Dk. 55 Pintor)

GOLLER: Dk. 19 Cardoso, Dk. 47 Eren Tozlu (Erzurumspor FK)

SARI KART: Jules ( Eyüpspor )

Süper Lig'in 8'inci haftasında Erzurumspor FK, sahasında konuk ettiği Eyüpspor'u 2-0 mağlup etti.

3'üncü dakikada Yusuf Barası'nın ceza sahası dışından çektiği sert şutta Ertuğrul, topu yumruklayarak uzaklaştırdı.

15'inci dakikada Jawad'ın ara pasıyla buluşan Charles Yao'un sert şutunda top üst direkten auta gitti.

19'uncu dakikada sol kanattan gelişen atakta aut çizgisine kadar inen Giorbelidze'nin ortasında Cardoso kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 1-0.

37'nci dakikada sol kanattan gelişen atakta kaleci Emre Bilgin'in öne çıktığını gören Cardoso aşırtma bir vuruşla topu ikinci kez ağlara gönderdi. Eyüpsporlu futbolcuların faul itirazı üzerine VAR kamerasından görüntüleri izleyen hakem Erdem Mertoğlu, golü iptal etti. Oyun faul atışıyla devam etti.

45+2'nci dakikada Orhan Ovacıklı'nın sağdan ceza sahasına gönderdiği topa müsait durumdaki Cardoso dokunamadı.

İlk yarı golsüz eşitlikle sona erdi.

47'nci dakikada Mustafa Yumlu'nun sağ kanattan ortasına iyi yükselen Eren Tozlu, kafasıyla topu ağlara gönderdi: 2-0.

52'nci dakikada Baiye'nin pasıyla topu ağlara gönderen Cardoso'nun golü yine faul gerekçesiyle iptal oldu.

64'üncü dakikada kısa paslarla Erzurumspor ceza sahasına giren Yusuf Barası'nın şutunda top kaleci Ertuğrul'da kaldı.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Erzurumspor, Eyüpspor'u 2-0 mağlup ederek puanını 11'e çıkardı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı