Erzurumspor kampı tamamladı, Amed maçına hazır
Erzurumspor FK, Trendyol Süper Lig 2026-2027 sezonu hazırlıkları kapsamında gerçekleştirdiği üçüncü etap kamp çalışmalarını tamamladı.
Erzurumspor FK, Trendyol Süper Lig 2026-2027 sezonu hazırlıkları kapsamında gerçekleştirdiği üçüncü etap kamp çalışmalarını tamamladı.
Erzurum'da 29 Haziran'da başlayan yeni sezon hazırlıkları, 6 Ağustos Perşembe günü yapılan son antrenmanla sona erdi. Teknik Direktör Serkan Özbalta yönetiminde çalışmalarını sürdüren mavi-beyazlı ekip, kamp boyunca kondisyon, taktik ve oyun organizasyonlarına yönelik antrenmanlar gerçekleştirdi.
Erzurum temsilcisi, kamp sürecinde oynadığı tek hazırlık maçında Corendon Alanyaspor ile karşı karşıya geldi. Palandöken Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde oynanan mücadele golsüz eşitlikle tamamlandı.
Mavi-beyazlı ekip, kamp programının tamamlanmasının ardından kısa bir izne ayrılacak. Erzurumspor FK, 10 Ağustos Pazartesi günü tesislerinde yeniden toplanarak Süper Lig'in ilk haftasında Amed Sportif Faaliyetler ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başlayacak.