Erzurumspor FK Serikspor maçının ardından

Trendyol 1. Lig'de Erzurumspor FK ile Serikspor arasında oynanan karşılaşmanın ardından her iki takımın teknik direktörleri basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında Erzurumspor FK, konuk ettiği Serikspor'u 4-0 mağlup etti. Erzurumspor FK Teknik Direktörü Serkan Özbalta, üç maçın olduğu yoğun bir haftayı geride bıraktıklarını ifade ederek, "İster istemez bu süreçte her takımda olduğu gibi oyuncuların üzerinde bir yorgunluk birikebiliyor, biz de bunu tüm oyuncularımızı kullanarak yaymaya çalıştık. Takımın büyük bölümünde bu yorgunluğu hissedebildik. Ayrıca bugün zemin de bizi zorladı, oldukça ağır bir saha vardı. Bunun dışında galibiyet almak güzel. 1-0 öne geçtiğimiz maçta bir dalgınlık sonucu penaltı pozisyonu yaşandı. Bana göre hafif bir itmeydi ve genelde bu tür itmeler penaltı olarak değerlendirilmiyor. Ama buna rağmen kalecimizin kurtarışıyla üstesinden geldik ve sonrasında tekrar oyuna dönerek ikinci golü bulduk ve ikinci yarıda farkı açarak istediğimiz şekilde bir karşılaşmayı tamamladık. Bu haftayı böyle bitirmek istiyorduk ve bunu başardık. Yarın oynanacak Amed Sportif Faaliyetler - Vanspor maçının sonucu hem moral hem de cumartesi günü oynayacağımız rakibimizin hazırlığı açısından önemli olacak. Ancak rakibimiz skor ne olursa olsun bize karşı ciddi bir motivasyonla sahaya çıkacaktır. Bizim için önemli olan sahada kalmak, oyunun içinde kalmak. Çünkü saha dışına çıktığımız anda istenmeyen durumlar yaşanabilir, bu nedenle disiplinimizi korumalıyız. Allah'ın izniyle bu tür önemli maçların üstesinden gelebilecek karaktere ve iş ahlakına sahip bir oyuncu grubumuz var. Bu karşılaşmada gösterdikleri duruş, ciddiyet ve mücadele için oyuncularımı tebrik ediyorum. Ayrıca bu galibiyeti Erzurum şehrine ve taraftarımıza armağan ediyorum" dedi.

Mustafa Boran: "Gençler ellerinden geleni yaptılar "

Erzurumspor FK'yı galibiyetinden dolayı tebrik eden Serikspor Teknik Sorumlusu Mustafa Boran ise, "Bugün ligin en iyi takımlarından biriyle oynadık. Hem kadro kalitesi yüksek hem de uzun süredir birlikte oynayan oyunculardan oluşan bir ekipti. Ayrıca saha ve hava şartları açısından burası ligin en zor deplasmanlarından biri ve kazandılar, kendilerini kutluyorum. Son üç haftadır üzerine koyarak gelen bir oyunumuz vardı. Iğdır maçının ikinci yarısı, Bandırma maçının tamamı ve geçen hafta Çorum maçının ilk yarısı takım olma ve ligde kalma yolunda mücadelemizi gösterdiğimiz maçlardı. Bugün de bunu Erzurum'a taşımak istedik ancak çok başarılı olamadık, penaltı pozisyonundan faydalanamadık ve ikinci yarıda bulduğumuz fırsatları değerlendiremedik. Bu nedenle istemediğimiz bir sonuç aldık. Haftaya sahamızda Sivas maçı var, seyircimizle ikinci kez buluşacağız ve inşallah o maçı kazanarak mücadelemize devam edeceğiz. Her hafta söylediğim gibi bu hafta da tekrar ediyorum. Biz mücadeleyi bırakmayacağız, elimizden gelenin sonuna kadar devam edeceğiz ve ligde kalmak için savaşacağız. Önümüzde fikstür avantajının başlayacağı bir süreç var, bunu iyi kullanarak istediğimiz puanları alıp, ligde kalmayı hedefliyoruz" diye konuştu. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı