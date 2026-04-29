Erzurumspor FK, Süper Lig'e Yükselişini Coşkulu Törenle Kutladı

ERZURUMSPOR FK, şampiyonluğu coşkulu bir törenle kutladı. Futbolcuların pistte performanslarını sahnelediği kutlamada Erzurumlu sanatçı Merve Özbey de sahne aldı.

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırıları ve kulüp başkanı Ahmet Dal'ın annesinin vefatı sebebiyle kutlama ve kupa töreni bugün yapıldı. 2020-2021 futbol sezonunda düştüğü Süper Lig'e 5 sezon sonra yeniden yükselen Erzurumspor'da kutlamalar konvoyla başladı. Üstü açık otobüsle şehir caddelerinde tur adan mavi-beyazlı futbolcu ve teknik heyete Erzurumlular sevgi gösterisinde bulundu. Yaklaşık 3,5 saatte şehir turunu tamamlayan mavi-beyazlılar miting alanında düzenlenen kutlamadaki yerlerini aldı.

Erzurumspor FK Başkanı Ahmet Dal, şampiyonluğun kolay kazanılmadığını belirterek, "Bu başarı yılların emeğiyle sabrıyla ve alın teriyle yoğruldu. Zor zamanlardan geçtik. Kah eleştirildik, kah tezahüratlarla karşılandık, yorulduk, yıprandık ama bu sevdaya, bu armaya hizmet etmekten hiç vazgeçmedik. Bu takımı tarihi şampiyonluğa kavuşturmaya olan inancımızdan asla vazgeçmedik, çünkü biz biliyorduk, bu arma pes etmeyi bilmez. Bu şehir diz çökmez, bugün geldiğimiz nokta asla tesadüf değil. Sahada mücadele eden futbolcu kardeşlerimize teknik heyetimize kulübümüzün her kademesinde gece gündüz çalışan emekçilerimize ve en önemlisi her şartta yanımızda olan bu sevdayı büyüten, büyük Erzurumspor taraftarımıza gönülden teşekkür ediyorum. Bu gurur bu şehirde yaşayan bu şehrin asil ruhunu taşıyan, yaşayan herkesin. Şunu da açıkça ifade etmek istiyorum. Bu daha başlangıç Erzurumsporumuzu layık olduğu yerlere taşımak için hep beraber aynı inançla aynı kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Kulübün onursal başkanı ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'in konuşması sonrasında teknik direktör Serkan Özbalta ile teknik heyetin madalya almasıyla tören başladı.

SAHNEDE PERFORMANS

Yeşil sahadaki performanslarıyla Erzurumspor'u Süper Lig'e taşıyan futbolcular madalya ve kupa töreni için sahneye çağrıldıklarında adeta şov yaptı. Seçtikleri şarkı ve müziklerle Futbol Federasyonu Başkan Vekili Mecnun Odyakmaz'ın elinden madalyalarını alan futbolculardan Adem Eren Kabak şiir performansıyla alkış alırken yazdığı şarkı eşliğinde madalyasını alan Rodriguez, sahnede kısa bir şov yaptı. Takımın golcülerinden Sylla, taraftarlarla birlikte 'Vallahi olacak, billahi olacak Erzurum bu sefer şampiyon olacak' şarkısını seslendirdi. Giorbelidze eşiyle birlikte dans şov yaparken bazı futbolcular Ankara havasıyla madalyalarını aldı.

KUPA KAPTANIN ELLERİNDE

Futbolcuların madalya töreninin ardından TFF Başkan Vekili Mecnun Odyakmaz, şampiyonluk kupasını kaptan Mustafa Yumlu'ya verdi. Takım arkadaşlarıyla kupa sevinci yaşayan Yumlu, Kulüp Başkanı Ahmet Dal ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'le kupayı kaldırdı. Havai fişek gösterisi altında gerçekleştirilen törende meşaleler de şampiyonluk için yandı.

SAHNEYİ MERVE ÖZBEY ALDI

Kupa töreni sonrası sahneyi Erzurumlu sanatçı Merve Özbey aldı. Futbolcularla birlikte sevilen şarkılarını seslendiren Merve Özbey, sezon öncesi Erzurum'da konser vereceğini söyledi. Kutlama, Özbey'in konseriyle sona erdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı