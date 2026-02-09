Futbol: Trendyol 1. Lig

Haberler

Trendyol 1. Lig'de 24. haftanın son maçında Erzurumspor FK, deplasmanda Sakaryaspor'u 1-0'lık skorla geçerek önemli bir galibiyet aldı. Maçtaki tek golü Crociata kaydetti.

Stat: Yeni Sakarya Atatürk

Hakemler: Ali Yılmaz, Hüseyin Kıvanç Durmaz, Tuncay Ercan

Sakaryaspor : Szumski, Ruan, Mete Kaan Demir, Pena, Serkan Yavuz (Dk. 75 Emre Demir), Salih Dursun (Dk. 77 Batuhan Çakır), Owunsu, Arif Kocaman, Vukovic, Fofana (Dk. 65 Soro), Melih Bostan (Dk. 65 Poyraz Efe Yıldırım)

Erzurumspor FK: Orbanic, Yakup Kırtay, Baiye, Sefa Akgün (Dk. 72 Rodriguez), Eren Tozlu (Dk. 85 Sylla), Giorbelidze, Mustafa Yumlu, Crociata (Dk. 79 Adem Eren Kabak), Orhan Ovacıklı, Benhur Keser (Dk. 77 Hüsamettin Yener), Mustafa Fettahoğlu (Dk. 85 Fernando)

Gol: Dk. 60 Crociata (Erzurumspor FK)

Sarı kartlar: Dk. 29 Salih Dursun ( Sakaryaspor ), Dk. 66 Yakup Kırtay, Dk. 81 Orhan Ovacıklı (Erzurumspor FK)

Trendyol 1. Lig'de 24. haftanın son maçında Erzurumspor FK, deplasmanda Sakaryaspor'u 1-0 mağlup etti.

Kaynak: AA / Uğur Subaşı - Spor
