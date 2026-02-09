Futbol: Trendyol 1. Lig
Trendyol 1. Lig'de 24. haftanın son maçında Erzurumspor FK, deplasmanda Sakaryaspor'u 1-0'lık skorla geçerek önemli bir galibiyet aldı. Maçtaki tek golü Crociata kaydetti.
Stat: Yeni Sakarya Atatürk
Hakemler: Ali Yılmaz, Hüseyin Kıvanç Durmaz, Tuncay Ercan
Sakaryaspor : Szumski, Ruan, Mete Kaan Demir, Pena, Serkan Yavuz (Dk. 75 Emre Demir), Salih Dursun (Dk. 77 Batuhan Çakır), Owunsu, Arif Kocaman, Vukovic, Fofana (Dk. 65 Soro), Melih Bostan (Dk. 65 Poyraz Efe Yıldırım)
Erzurumspor FK: Orbanic, Yakup Kırtay, Baiye, Sefa Akgün (Dk. 72 Rodriguez), Eren Tozlu (Dk. 85 Sylla), Giorbelidze, Mustafa Yumlu, Crociata (Dk. 79 Adem Eren Kabak), Orhan Ovacıklı, Benhur Keser (Dk. 77 Hüsamettin Yener), Mustafa Fettahoğlu (Dk. 85 Fernando)
Gol: Dk. 60 Crociata (Erzurumspor FK)
Sarı kartlar: Dk. 29 Salih Dursun ( Sakaryaspor ), Dk. 66 Yakup Kırtay, Dk. 81 Orhan Ovacıklı (Erzurumspor FK)
