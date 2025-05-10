Erzurumspor FK, Play-off'a Odaklandı

Trendyol 1. Lig'in 38. haftasında deplasmanda konuk olduğu Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor'u 1-0 yenen Erzurumspor FK'nin teknik direktörü Hakan Kutlu, "Play-off'ta bütün gücümüzü kullanıp Süper Lig'e, Erzurumspor'u hak ettiği yere çıkarmak istiyoruz." dedi.

Kutlu, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, kötü bir sezon geçirerek bir alt lige düşen Şanlıurfaspor'a geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Kazanmaları gerek bir maçtan 3 puan aldıkları için mutlu olduklarını ifade eden Kutlu, "Akıllar play-off eşleşmesindeydi. Şimdi Bandırmaspor'la Bandırma'da oynayacağız. Erzurumspor olarak hep söyledik. Tabii ki lige başlangıç, amaçlarımız, hedeflerimiz çok farklıydı ama oyuncularımızın ortaya koymuş olduğu performans, ki hak ettiğimiz performansta bence birçok engelle karşılaştık. Bazı engeller önümüze kondu. İlk iki hedefinden uzaklaştık, play-off oynamak zorunda bırakıldık diyebilirim ama ben oyuncularımın bunun da üstesinden geleceğini düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Takım olarak play-off'a odaklanacaklarını söyleyen Kutlu, "Play-off'ta bütün gücümüzü kullanıp Süper Lig'e, Erzurumspor'u hak ettiği yere çıkartmak istiyoruz. Urfaspor'a da geçmiş olsun, önümüzdeki yıllarda başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor cephesi

Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor Yardımcı Antrenörü Oğuzhan Türk, hem takımın hem de taraftarın zor günlerden geçtiğini belirtti.

Takımın Süper Lig'de oynamayı hak etmesine rağmen bir alt lige düştüğünü ifade eden Türk, "Urfaspor, inşallah doğru bir yapıyla, iyi temellerle tekrar yukarıya doğru çıkar çünkü bunu gerçekten hak ediyor. Zaten geçen hafta belliydi düştüğümüz. O yüzden bu hafta ayrılan oyuncular oldu, oynamak istemeyenler oldu. Ama burada kalan oyuncular gerçekten adam. O yüzden onlara teşekkür ediyorum." dedi.