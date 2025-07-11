Erzurumspor FK'nın Gelecek İçin Transfer Stratejisi

Erzurumspor FK Teknik Direktörü Serkan Özbalta, karakter seviyesi yüksek, iş ahlakı olan ve şehre uyum sağlayabilecek oyuncuları transfer etmek istediklerini söyleyen, "Bu sezon için değil, kulübün geleceği için transfer yapıyoruz" dedi.

Yeni sezon hazırlıklarına Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde devam eden Erzurumspor FK'da Teknik Direktör Serkan Özbalta, antrenmanda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. 1 Temmuz'da sezonu açtıklarını ve bugün yapacakları antrenmanla ilk etap çalışmalarını tamamlayacaklarını ifade eden Özbalta, "Ardından birkaç günlük izinden sonra ikinci etap kamp için yeniden Erzurum'da toplanacağız. Kampımız çok verimli geçiyor. Ligin başlama tarihine kadar oyuncularımızın fiziksel ve taktiksel olarak hazır hale getirilmesi için gayret gösteriyoruz" dedi.

Transfer sürecinde kulübün geçmişte yaşadığı zorlukları göz önünde bulundurduklarını vurgulayan Serkan Özbalta, "Artık hatalardan ders çıkarma zamanı. Karakter seviyesi yüksek, iş ahlakı olan ve şehre uyum sağlayabilecek oyuncuları kadromuza katmak istiyoruz. Bu sezon için değil, kulübün geleceği için transfer yapıyoruz. Erzurum ve Erzurumspor taraftarına hayranım. Erzurum'un insanı çok samimi ve içten. İlk günden beri büyük bir misafirperverlikle karşılandık. Bu da bizi işimize daha da motive ediyor" dedi. - ERZURUM