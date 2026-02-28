Futbol: Trendyol 1. Lig
Trendyol 1. Lig'in 28. haftasında lider Erzurumspor FK, deplasmanda İmaj Altyapı Vanspor'u 3-0 mağlup ederek zaferine devam etti. Golleri Mustafa Fettahoğlu, Rodriguez ve Yakup Kırtay kaydetti.
Stat: Van Atatürk
Hakemler: Çağdaş Altay, Hüsnü Emre Çelimli, Murathan Çomoğlu
İmaj Altyapı Vanspor FK: Çağlar Akbaba, Oulare, Muhammet Ensar Çavuşoğlu, Jevsenak, Sabahattin Destici (Dk. 57 Batuhan İşçiler) Mehmet Özcan, Traore (Dk. 79 Alper Emre Demirol), Emir Bars (Dk.79 Regis), Jefferson, Hostikka, Cedric
Erzurumspor FK: Orbanic, Yakup Kırtay, Giorbelidze, Mustafa Yumlu, Orhan Ovacıklı, Baiye, Mustafa Fettahoğlu, Sefa Akgün (Dk. 72 Benhur Keser), Crociata, Rodriguez (Dk. 82 Adem Eren Kabak), Eren Tozlu (Dk. 82 Hüsammetin Yener)
Goller: Dk. 52 Mustafa Fettahoğlu, Dk. 63 Rodriguez, Dk. 88 Yakup Kırtay (Erzurumspor FK)
Sarı kartlar: Dk. 3 Mehmet Özcan, Dk. 43 Hostikka, Dk. 41 Osman Zeki Korkmaz (teknik direktör) (İmaj Altyapı Vanspor FK), Dk.10 Yakup Kırtay Dk. 80 Mustafa Yumlu (Erzurumspor FK)
