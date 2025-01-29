Üye Girişi
Haberler
Erdoğan'dan Bakan Ersoy'a mesaj: Bizim uhdemizde olan bir şey varsa hesabını soracağız

Erdoğan, Bakan Ersoy'un gözünün içine bakarak beklenen mesajı verdi
3 gazeteci neden gözaltında? Bakan Tunç'tan açıklama geldi

3 gazeteci neden gözaltında? Bakan Tunç'tan açıklama var
'Getir götür' işlerinden patronluğa! İşte 78 kişinin can verdiği otelin sahibinin hikayesi

Getir götür işlerinden patronluğa! İşte baş sorumlu Halit'in hikayesi
Vatandaşı böyle kandırmışlar! Bakanlık, hile yapan 5 peynir markasını ifşa etti

Bakanlık, vatandaşı kandıran 5 peynir markasını ifşa etti

Erzurumspor FK, Kocaelispor ile Zorlu Maça Çıkıyor

Erzurumspor FK, Kocaelispor ile Zorlu Maça Çıkıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Erzurumspor FK, 22. hafta karşılaşmasında lider Kocaelispor'u konuk edecek. Takımın teknik direktörü Hakan Kutlu, hedefleri doğrultusunda çalıştıklarını belirtti.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Erzurumspor FK, ligin 22. haftasında lider Kocaelispor'u konuk edecek. Mavi-beyazlı takım zorlu karşılaşma için hazırlıklarını sürdürüyor.

Erzurumspor FK, Trendyol 1. Lig'İn 22. haftasında Cumartesi günü saat 13.30'da Kazımkarabekir Stadı'nda lig lideri Kocaelispor ile karşı karşıya gelecek. Erzurumpor FK, 11 galibiyet, 3 beraberlik, 7 mağlubiyet sonucunda topladğı 36 puanla üçüncü sırada yer alıyor. Kocaelispor ile zorlu bir maça çıkacak Erzurumspor'da Teknik Direktör Hakan Kutlu yaptığı açıklamada, maç maç ilerlediklerini söyleyerek, "Oynayacağımız maçlar ve alacağımız sonuçlar hedefimizi belirleyecek. Şu an takımın genel durumu bizi yukarıya taşıyacak gibi gözüküyor" dedi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
img

Verdiği talimatla yoksulun yüzünü güldüren uygulama tarih oldu
img

Türkiye'den Suriye'ye dönen mülteci sayısı belli oldu
img

Dünya'yı korkutan ihtimal! Çarpışmanın bölgesi bile belli
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ahmet Türk'ün torunu silahlı saldırıda hayatını kaybetti

Ahmet Türk'ü kahreden silahlı saldırı
Dünyanın en büyük dini festivalinde izdiham! Onlarca ölü var

Dünya bu faciayı konuşuyor! Onlarca cesedi binbir güçlükle çıkardılar
Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu kıyafet bağış kutularını kaldırttı

Verdiği talimatla yoksulun yüzünü güldüren uygulama tarih oldu
Napoli, Galatasaray'ın tarihi teklifini 1 saniye bile düşünmeden reddetti

Galatasaray'ın tarihi teklifini 1 saniye bile düşünmeden reddettiler
Erdoğan 'Arkadaşımız da olsa cezalandıracağız' dedi, Bakan Ersoy'un dudaklarından tek cümle döküldü

Erdoğan resti çekti, Bakan Ersoy'un dudaklarından tek cümle döküldü
35 yıllık spor kanalı ekranlara veda ediyor

35 yıllık kanal ekranlardan kaldırılıyor

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.