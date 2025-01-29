Erzurumspor FK, Kocaelispor ile Zorlu Maça Çıkıyor

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Erzurumspor FK, ligin 22. haftasında lider Kocaelispor'u konuk edecek. Mavi-beyazlı takım zorlu karşılaşma için hazırlıklarını sürdürüyor.

Erzurumspor FK, Trendyol 1. Lig'İn 22. haftasında Cumartesi günü saat 13.30'da Kazımkarabekir Stadı'nda lig lideri Kocaelispor ile karşı karşıya gelecek. Erzurumpor FK, 11 galibiyet, 3 beraberlik, 7 mağlubiyet sonucunda topladğı 36 puanla üçüncü sırada yer alıyor. Kocaelispor ile zorlu bir maça çıkacak Erzurumspor'da Teknik Direktör Hakan Kutlu yaptığı açıklamada, maç maç ilerlediklerini söyleyerek, "Oynayacağımız maçlar ve alacağımız sonuçlar hedefimizi belirleyecek. Şu an takımın genel durumu bizi yukarıya taşıyacak gibi gözüküyor" dedi. - ERZURUM