Haberler

Erzurumspor FK, İstanbulspor'u 4-0 Mağlup Etti

Erzurumspor FK, İstanbulspor'u 4-0 Mağlup Etti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında Erzurumspor FK, kendi sahasında İstanbulspor'u 4-0 yenerek önemli bir galibiyet aldı. Teknik direktör Serkan Özbalta, galibiyetten memnun olduklarını ve hedeflerinin ilk yedi içerisinde kalmak olduğunu belirtti. İstanbulspor'un teknik direktörü Mustafa Alper Avcı ise savunma sorunlarına dikkat çekti.

Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında konuk ettiği İstanbulspor'u 4-0 mağlup eden Erzurumspor FK'nin teknik direktörü Serkan Özbalta, galibiyetten mutlu olduklarını ifade etti.

Serkan Özbalta, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, "4-0'lık net bir galibiyet. Gol yemeden atılan 4 gol. Kendi sahamızda bizim için son derece memnun edici bir durum." dedi.

Takımın iç saha performansına değinen Özbalta, "Taraftarlarımızı içerideki maçlarda galibiyet anlamında sevindirememiştik. Mağlup olmuyorduk ama kazanmayla ilgili sıkıntı yaşıyorduk. Bugün bu anlamda güzel bir galibiyet oldu. Taraftarlara ve oyuncularıma teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Oyuna iyi hazırlandıklarını ve bunun karşılığını futbolcuların sahada verdiğini belirten Özbalta, iki takımın da eksikleri olduğunu ve buna rağmen galip geldiklerini kaydetti.

Ligde ilk yedinin içinde olmak istediklerinin altını çizen Özbalta, "Devre arasına geldiğimizde de yönetimimizin desteğiyle, sağlıklı birkaç hamle yapılırsa bu oyunu çok daha güçlü oynayacağımıza inanıyorum. Yeter ki devre arasına kadar yedinin içinde olalım ve ilk üçten kopmayalım. Bu takımın o gücü var." ifadelerini kullandı.

İstanbulspor cephesi

İstanbulspor Teknik Direktörü Mustafa Alper Avcı ise maçta rakibin kenar ortalarına karşılık veremediklerini söyledi.

Avcı, "İlk yarıya baktığıızda 29 orta, buna 6 korner ilave ettiğinizde 35 oluyor. Topun oyunda kalma süresi 20 dakika, yani her dakikada 2 ortayı savunmak zorunda kalıyorsunuz, buna çözüm bulamadık. Son saniyede yediğimiz golle 1-0 mağlup devreye girdik. Kırılgan bir yapıya sahibiz. İkinci yarı biraz daha topa sahip olup ön bölgeye taşımak istedik. İlk yarıdaki kenar ortalarını savunamamak ve ikinci topları alamamak rakibin tekrar orta yapmasına sebep oldu. İkinci yarı yine kenar ortalarında yediğimiz goller var. İşin savunma kısmı bizi üzüyor, son 2-3 maçtır yediğimiz goller buna örnek. Eksik ve sakat oyuncularımız var ama bunlar bahane değil, sonuçta sahada 11 kişiydik. Skordan dolayı üzgünüz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Tevhid Furkan Nehri - Spor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Papa, Sultanahmet Camii'nde! 'Ayakkabı' detayı dikkat çekti

Papa, Sultanahmet Camii'nde! "Ayakkabı" detayı dikkat çekti
19 yaşındaki halini paylaşan Pınar Altuğ'un fotoğrafı olay oldu

19 yaşındaki hali olay oldu
Kendi oğlunu oyuna alan Robin van Persie hayatının şokunu yaşadı

Kendi oğlunu forvete alınca neye uğradığını şaşırdı
Aile katliamından yeni detaylar! Annesini öldüren babasına 'Baba ne yapıyorsun?' deyince...

Annesi gözleri önünde öldürülünce "Baba ne yapıyorsun?" dedi ve...
Papa, Sultanahmet Camii'nde! 'Ayakkabı' detayı dikkat çekti

Papa, Sultanahmet Camii'nde! "Ayakkabı" detayı dikkat çekti
Almanya'da yaşayan gurbetçinin isyanı: Sinirden ağlayasım var, bu nasıl sistem?

Almanya'da yaşayan gurbetçi yaşadığı duruma isyan etti
Icardi'den derbi öncesi Fenerbahçelileri kızdıracak sözler

Icardi harekete geçti! Bu sözler Fenerbahçelileri kızdıracak
3 yıldır çürümeye terk edilen araçların arasında bekliyor: Taşındığımız her yere götürüyoruz

Fıkra gibi! 3 yıldır çürümeye terk edilen araçların arasında bekliyor
Hepsi Kadıköy'e geliyor! İsmail Yüksek hakkında bomba gelişme

İsmail hakkında bomba gelişme! Derbide...
Altın için temkinli: İşte İslam Memiş'e göre 2026'nın en çok kazandıracak yatırım aracı

İşte İslam Memiş'e göre 2026'nın en çok kazandıracak yatırım aracı
Metrekareye 22.6 kilogram yağış düştü, denizin rengi değişti

Metrekareye 22.6 kilogram yağış düştü, denizin bile rengi değişti
Trump, Venezuela hava sahasının tamamen kapatılacağını açıkladı

Savaş adım adım geliyor! Trump, o bölgede uçmayı tamamen yasakladı
Arda Güler ile Kenan Yıldız aynı takımda buluşuyor

Aynı takımda buluşuyorlar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.