Erzurumspor FK, İstanbulspor'u 4-0 Mağlup Etti

Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında konuk ettiği İstanbulspor'u 4-0 mağlup eden Erzurumspor FK'nin teknik direktörü Serkan Özbalta, galibiyetten mutlu olduklarını ifade etti.

Serkan Özbalta, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, "4-0'lık net bir galibiyet. Gol yemeden atılan 4 gol. Kendi sahamızda bizim için son derece memnun edici bir durum." dedi.

Takımın iç saha performansına değinen Özbalta, "Taraftarlarımızı içerideki maçlarda galibiyet anlamında sevindirememiştik. Mağlup olmuyorduk ama kazanmayla ilgili sıkıntı yaşıyorduk. Bugün bu anlamda güzel bir galibiyet oldu. Taraftarlara ve oyuncularıma teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Oyuna iyi hazırlandıklarını ve bunun karşılığını futbolcuların sahada verdiğini belirten Özbalta, iki takımın da eksikleri olduğunu ve buna rağmen galip geldiklerini kaydetti.

Ligde ilk yedinin içinde olmak istediklerinin altını çizen Özbalta, "Devre arasına geldiğimizde de yönetimimizin desteğiyle, sağlıklı birkaç hamle yapılırsa bu oyunu çok daha güçlü oynayacağımıza inanıyorum. Yeter ki devre arasına kadar yedinin içinde olalım ve ilk üçten kopmayalım. Bu takımın o gücü var." ifadelerini kullandı.

İstanbulspor cephesi

İstanbulspor Teknik Direktörü Mustafa Alper Avcı ise maçta rakibin kenar ortalarına karşılık veremediklerini söyledi.

Avcı, "İlk yarıya baktığıızda 29 orta, buna 6 korner ilave ettiğinizde 35 oluyor. Topun oyunda kalma süresi 20 dakika, yani her dakikada 2 ortayı savunmak zorunda kalıyorsunuz, buna çözüm bulamadık. Son saniyede yediğimiz golle 1-0 mağlup devreye girdik. Kırılgan bir yapıya sahibiz. İkinci yarı biraz daha topa sahip olup ön bölgeye taşımak istedik. İlk yarıdaki kenar ortalarını savunamamak ve ikinci topları alamamak rakibin tekrar orta yapmasına sebep oldu. İkinci yarı yine kenar ortalarında yediğimiz goller var. İşin savunma kısmı bizi üzüyor, son 2-3 maçtır yediğimiz goller buna örnek. Eksik ve sakat oyuncularımız var ama bunlar bahane değil, sonuçta sahada 11 kişiydik. Skordan dolayı üzgünüz." değerlendirmesinde bulundu.