Erzurumspor FK, İstanbulspor'u 4-0 Mağlup Etti

Trendyol 1 Lig'in 15. haftasında Erzurumspor FK, konuk ettiği İstanbulspor'u 4-0 mağlup etti. Erzurumspor FK Teknik Direktörü Serkan Özbalta, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında alınan net bir galibiyetin sevindirici olduğunu belirterek, "Gol yemeden atılan 4 gol kendi sahamızda bizim için son derece memnun edici bir durum. Oyuncular açısından, şehrimiz, takımımız, kulübümüz ve camiamız açısından çok mutluyum. Taraftarlarımızı içerideki maçlarda galibiyet anlamında sevindirememiştik; evet mağlup olmuyorduk ama kazanamamakla ilgili sıkıntı yaşıyorduk. Bugün bu anlamda güzel bir galibiyet oldu. Taraftarlara ve oyuncularıma teşekkür ediyorum. İyi bir oyun oldu, istediklerimizi oynamaya çalıştık. Hafta içi diziliş üzerinde birkaç çalışma yaptık. Rakip takımın maça hangi formasyonla çıkacağını bazen tahmin edemiyorsunuz. İstanbulspor önceki haftalarda dörtlü dizilişle oynamıştı, bugün ise 5-3-2 ile sahadaydı. Beşli oynayan takımlara karşı neler yapabileceğimizi sezon başından beri çalışıyoruz. Kısa bir çalışmaya rağmen bugün bunu çok güzel uygulayan, dinleyen, odaklanan ve yardımlaşan bir oyuncu grubu vardı. İki takımın da eksikleri var; ne onlar bahane arıyor ne biz. Bizim 7 tane eksik oyuncumuz var. Altısı malum durumdan, bir de Martin Rodriguez'i iki hafta önce antrenmanda kaybettik, en az üç haftası daha var. Buna rağmen iyi bir galibiyet aldık ve herkesi mutlu ettiğimize inanıyorum. Özlediğimiz bir galibiyetti. Her zaman paylaşıyoruz; ilk 7 içinde olmak istiyoruz. Devre arasına geldiğimizde de yönetimimizin desteğiyle sağlıklı birkaç hamle yapılırsa bu oyunu çok daha güçlü oynayacağımıza inanıyorum. Yeter ki devre arasına kadar 7'nin içinde olalım ve ilk 3'ten kopmayalım. Bu takımın o gücü var. Önümüzde 4 maç var. Devre arası da uzun değil, 12-13 gün sonra tekrar oynuyoruz. Aramıza iş ahlakı olan, kulübe aidiyet duyan, Erzurum'u kabul eden kaliteli oyuncular katılırsa çok daha zevkli bir oyun izleteceğiz. Oyuncularımı tekrar tebrik ediyorum. Bu galibiyet hem şehre hem de taraftarımıza armağan olsun" ifadelerini kullandı. - ERZURUM