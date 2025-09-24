Erzurumspor FK ile Ankara Keçiörengücü 1-1 Berabere Kaldı
Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında Erzurumspor FK, sahasında karşılaştığı Ankara Keçiörengücü ile 1-1 berabere kaldı. Maçta goller Mustafa Fettahoğlu ve Eduart Rroca'dan geldi.
Maçtan dakikalar
1. dakikada orta alandan Orhan Ovacıklı'nın pasında defansın arkasın koşu yapan Mustafa Fettahoğlu sert bir vuruşla topu filelere gönderdi. 1-0
72. dakikada sol kanattan Ali Dere'nin ceza sahasına yaptığı ortada Mame Biram Diouf'un kafa vuruşunda top üstten auta çıktı.
77. dakikada Giovanni Crociata orta alandan aldığı topla ceza yayı önüne kadar sürdü sert vurdu kaleciyi geçen top yan direkten oyun alanına geri döndü.
84. dakikada Okwuchukwu Ezeh'in ceza sahasına yaptığı ortada top Brandon Baiye'nin eline çarptı. Hakem VAR incelemesinin ardından penaltı kararı verdi.
88. dakikada beyaz noktanın başına geçen Eduart Rroca topu ağlara gönderdi. 1-1
Stat: Kazım Karabekir
Hakemler: Mehmet Ali Özer, Emre Doğu, Arif Dilmeç
Erzurumspor FK: Matija Orbanic, Guram Giorbelidze, Mustafa Yumlu, Orhan Ovacıklı, Yakup Kırtay, Brandon Baiye, Sefa Akgün (Murat Cem Akpınar dk. 69), Giovanni Crociata (Cheikne Sylla dk. 90), Benhur Keser (Martin Rodriguez dk. 69), Mustafa Fettahoğlu Ali Ülgen dk. 82), Eren Tozlu (Hüsamettin Yener dk. 82)
Yedekler: Erkan Anapa, Amar Gerxhaliu, Cengizhan Bayrak, Mert Önal, İlkan Sever
Teknik Direktör: Serkan Özbalta
Ankara Keçiörengücü: Mehmet Erdoğan, Oğuzcan Çalışkan, Hakan Bilgiç (Mame Biram Diouf dk. 46), Edson Mexer, İshak Karaoğul (Erkem Develi dk. 80), Ali Dere, İbrahim Akdağ, Halil Can Ayan (Eduart Rroca dk. 46), Osman Haqi (Berkan Mahmut Keskin dk. 35), Okwuchukwu Ezeh, Junior Fernandes (Alper Potuk dk. 69)
Yedekler: Emre Satılmış, Abdullah Çelik, Süleyman Luş, Berkan Mahmut Keskin, Ali Akman, Hüseyin Bulut
Teknik Direktör: Sedat Ağçay
Goller: Mustafa Fettahoğlu (dk.1) (Erzurumspor FK) Eduart Rroca (dk. 88 pen.) (Ankara Keçiörengücü)
Sarı kartlar: Eren Tozlu, Benhur Keser, Yakup Kırtay, Mustafa Yumlu (Erzurumspor FK), İshak Karaoğul (Keçiörengücü) - ERZURUM