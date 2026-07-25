Haberler

Erzurumspor FK, ikinci etap kampını tamamladı

Erzurumspor FK, ikinci etap kampını tamamladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

2026-2027 sezonu hazırlıklarını sürdüren Trendyol Süper Lig’in yeni ekiplerinden Erzurumspor FK, 13 Temmuz’da başladığı ikinci etap kamp çalışmalarını tamamladı.

2026-2027 sezonu hazırlıklarını sürdüren Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Erzurumspor FK, 13 Temmuz'da başladığı ikinci etap kamp çalışmalarını tamamladı.

Palandöken Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde teknik direktör Serkan Özbalta yönetiminde gerçekleştirilen kampta mavi-beyazlı ekip, yeni sezon hazırlıklarını fiziksel, taktiksel ve teknik antrenmanlarla sürdürürken hazırlık maçlarında da son durumunu görme fırsatı buldu.

Erzurum temsilcisi, ikinci etap kamp programı kapsamında iki hazırlık karşılaşmasına çıktı. Mavi-beyazlılar, ilk hazırlık maçında 17 Temmuz Cuma günü Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor ile Palandöken Yüksek İrtifa Kamp Merkezi K7 Nolu Saha'da karşı karşıya geldi. Mücadele golsüz eşitlikle sona erdi.

Erzurumspor FK, ikinci hazırlık maçında ise 23 Temmuz Perşembe günü Kuveyt Premier Lig ekiplerinden Al Arabi SC ile karşılaştı. Mavi-beyazlı ekip, ikinci yarıda Mustafa Fettahoğlu'nun iki ve Enes Karakaş'ın bir golüyle sahadan 3-1 galip ayrıldı.

İkinci etap kamp çalışmalarını tamamlayan Erzurumspor FK'ya iki gün izin verildi. Mavi-beyazlı ekip, 27 Temmuz Pazartesi günü kulüp tesislerinde yeniden toplanarak yeni sezon hazırlıklarına kaldığı yerden devam edecek.

Erzurumspor FK, yeni sezon öncesindeki son hazırlık programı kapsamında 1 Ağustos ve 5 Ağustos tarihlerinde iki hazırlık karşılaşması daha oynayacak. Karşılaşmaların rakipleri, saatleri ve diğer detayların ilerleyen günlerde kulüp tarafından açıklanacağı bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Muharrem İnce'nin planı tıkır tıkır işliyor

'İnce' hesap! Planı tıkır tıkır işliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Aşkım, sevdam' dediği şehirde anket yapıldı! İşte çıkan sonuç

"Aşkım, sevdam" dediği şehirde anket yapıldı! İşte çıkan sonuç
Altın satışında yeni dönem! Kuyumcular kazan kaldıracak

Altın satışında yeni dönem! Kuyumcular kazan kaldıracak
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ne ABD ne de İsrail! İki ülke gizlice İran'ı bombaladı

Ne ABD ne de İsrail! İki ülke gizlice İran'ı bombaladı
Sevdiği kızın babasının istediği başlık parası için 5 yıldır çalışıyor! Servet istediler

Sevdiği kızın babasının istediği başlık parası için 5 yıldır çalışıyor
Köylünün yüzü güldü! 6 ayda 3,5 milyon lira kazandılar

Köylünün yüzü güldü! 6 ayda 3,5 milyon lira kazandılar
ABD'de yangına giden ekipler dehşete düştü! Evde 8 ceset bulundu, bazılarında kurşun izi var

Yangına giden ekipler dehşete düştü! Evde 8 ceset bulundu
Hadise de Sedat Peker'e özendi

Hadise de Sedat Peker'e özendi
Arda Güler'e büyük ihanet: Saf dışı bırakmak istediler

Arda Güler'e büyük ihanet! Dünya yıldızları neler yapmış neler
İş yerini soyup hiçbir şey olmamış gibi çalıştı! Kameralar gerçeği ortaya çıkardı

300 tam altın kayboldu, gerçeği kameralar ortaya çıkardı