Erzurumspor FK, Hatayspor’u 3-0 Mağlup Etti

Erzurumspor FK, Hatayspor’u 3-0 Mağlup Etti
TFF 1. Lig 12. hafta maçında Erzurumspor FK, Mersin'de oynanan karşılaşmada Atakaş Hatayspor'u 3-0 yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Erzurumspor'un gollerini Eren Tozlu ve Sylla kaydetti.

STAT: Mersin

HAKEMLER: Alpaslan Şen, Yusuf Susuz, Murat Çomoğlu

ATAKAŞ HATAYSPOR: Bekaj, Kerim Alıcı, Kilama, Hodzic, Kilama, Yiğit Ali Buz (Dk. 88 Melih Şen), Kamil Ahmet Çörekçi, Abdulkadir Parmak, Görkem Sağlam, Ali Yıldız (Dk. 25 Selimcan Temel - Dk. 88 Ersin Aydemir), Ünal Emre Durmuşhan (Dk. 78 Baran Sarka), Strandberg (Dk. 78 Mustafa Said Aydın)

ERZURUMSPOR FK: Orbanic, Orhan Ovacıklı, Gerxhaliu, Yakup Kırtay, Giorbelidze, Baiye (Dk. 77 Sefa Akgün), Benhur Keser (Dk. 58 Sylla), Crociata (Dk. 58 Adem Eren Kabak), Torrejon (Dk. 80 Muhammed Furkan Özhan), Mustafa Fettahoğlu, Eren Tozlu (Dk. 77 Murat Cem Akpınar)

GOLLER: Dk. 35 ve Dk. 62 Eren Tozlu, Dk. 89 Sylla (Erzurumspor FK)

KIRMIZI KART: Kamil Ahmet Çörekçi (Atakaş Hatayspor )

SARI KARTLAR: Selimcan Temel, Ünal Emre Durmuşhan, Görkem Sağlam (Atakaş Hatayspor ), Crociata, Benhur Keser (Erzurumspor FK)

TFF 1'inci Lig 12'nci hafta maçında Hatayspor, Mersin'de Erzurumspor FK'yı konuk etti. Karşılaşmayı konuk edip Erzurumspor FK, 3-0 kazandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
İbrahim Hacıosmanoğlu bahis oynayan futbolcu sayısını açıkladı
Gebze'de yürekleri ağızlara getiren ses! Duyan kendini dışarı attı
Bir dönemin efsane telefon markası Türkiye'ye geri dönüyor
Bütçe Komisyonu'nda gerginlik! Numan Kurtulmuş salonu terk etti
Yüzde 92'si Müslüman olan ülkede tartışmalı karar
Türk siyasetine yeni bir ittifak geliyor! Genel başkan açıkladı
Bir dönemin efsane telefon markası Türkiye'ye geri dönüyor
İstanbulluların korkulu rüyası olan soruşturmada yeni gelişme
Çalışanların maaşından kesinti yapacak düzenleme Resmi Gazete'de
O kentimizde büyük panik! Çok sayıda mahalle karantinada
Resmen açıklandı! Beşiktaş'ta sürpriz veda
Çalışma hayatı sil baştan değişiyor! Hazırlıklarda sona gelindi
Yeni evlenecek gençlere müjde!
Derbi öncesinde futbolcuları havalara uçuracak müjdeyi duyurdu
Özel'in 5.5 milyon TL'lik iddiasıyla ilgili harekete geçildi
