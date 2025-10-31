Erzurumspor FK, Hatayspor’u 3-0 Mağlup Etti
TFF 1. Lig 12. hafta maçında Erzurumspor FK, Mersin'de oynanan karşılaşmada Atakaş Hatayspor'u 3-0 yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Erzurumspor'un gollerini Eren Tozlu ve Sylla kaydetti.
STAT: Mersin
HAKEMLER: Alpaslan Şen, Yusuf Susuz, Murat Çomoğlu
ATAKAŞ HATAYSPOR: Bekaj, Kerim Alıcı, Kilama, Hodzic, Kilama, Yiğit Ali Buz (Dk. 88 Melih Şen), Kamil Ahmet Çörekçi, Abdulkadir Parmak, Görkem Sağlam, Ali Yıldız (Dk. 25 Selimcan Temel - Dk. 88 Ersin Aydemir), Ünal Emre Durmuşhan (Dk. 78 Baran Sarka), Strandberg (Dk. 78 Mustafa Said Aydın)
ERZURUMSPOR FK: Orbanic, Orhan Ovacıklı, Gerxhaliu, Yakup Kırtay, Giorbelidze, Baiye (Dk. 77 Sefa Akgün), Benhur Keser (Dk. 58 Sylla), Crociata (Dk. 58 Adem Eren Kabak), Torrejon (Dk. 80 Muhammed Furkan Özhan), Mustafa Fettahoğlu, Eren Tozlu (Dk. 77 Murat Cem Akpınar)
GOLLER: Dk. 35 ve Dk. 62 Eren Tozlu, Dk. 89 Sylla (Erzurumspor FK)
KIRMIZI KART: Kamil Ahmet Çörekçi (Atakaş Hatayspor )
SARI KARTLAR: Selimcan Temel, Ünal Emre Durmuşhan, Görkem Sağlam (Atakaş Hatayspor ), Crociata, Benhur Keser (Erzurumspor FK)
TFF 1'inci Lig 12'nci hafta maçında Hatayspor, Mersin'de Erzurumspor FK'yı konuk etti. Karşılaşmayı konuk edip Erzurumspor FK, 3-0 kazandı.