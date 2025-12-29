Haberler

Erzurumspor FK 3 Ocak'ta topbaşı yapacak

Erzurumspor FK, Çorum FK karşısında aldığı galibiyetle sezonun ilk yarısını 4. sırada tamamlayarak futbolcularına 3 Ocak'a kadar izin verdi. Takım, antrenmanlarına 3 Ocak'ta başlayacak ve ikinci yarıya 11 Ocak'ta Sivasspor ile çıkacak.

Erzurumspor FK'da 3 Ocak Cumartesi gününe kadar futbolculara izin verildi.

Erzurumspor FK tarafından yapılan açıklamada, "Takımımız, Trendyol 1. Lig'in ilk yarısını Çorum FK karşılaşmasından aldığı galibiyetle noktaladı. Ligin ilk 19 haftası sonunda Erzurumspor'umuz, topladığı 33 puanla sezonun ilk yarısını 4. sırada tamamladı. Takımımız, 3 Ocak Cumartesi günü saat 16.00'da Erzurumspor Tesislerimizde gerçekleştireceği antrenmanla ikinci yarı hazırlıklarına başlayacaktır. Erzurumspor'umuz, Trendyol 1. Lig'in ikinci yarısına 11 Ocak Pazar günü saat 16.00'da deplasmanda Sivasspor karşılaşmasıyla start verecektir" denildi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
