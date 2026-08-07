Erzurumspor FK, İrlandalı Sağ Bek Ebosele ile Prensip Anlaşmasına Vardı

Erzurumspor FK, son olarak Başakşehir forması giyen İrlandalı sağ bek Festy Oseiwe Ebosele ile prensip anlaşmasına vardığını açıkladı.

Erzurumspor FK, 2026-2027 sezonu kadro planlaması kapsamında transfer çalışmalarını sürdürüyor. Mavi-beyazlı ekip, 24 yaşındaki İrlandalı sağ bek Festy Oseiwe Ebosele ile prensip anlaşmasına vardığını duyurdu.

Erzurumspor FK'dan yapılan açıklamada, "Kulübümüz, son olarak Başakşehir forması giyen profesyonel futbolcu Festy Oseiwe Ebosele ile prensip anlaşmasına varmıştır. Festy Oseiwe Ebosele'nin Erzurum'a gelişinin ardından gerçekleştirilecek sağlık kontrolleri sonrasında kendisiyle resmi sözleşme imzalanacaktır" ifadelerine yer verildi.

Kariyerinde daha önce Derby County, Udinese, Watford ve Başakşehir formaları giyen Ebosele, İrlanda Cumhuriyeti Milli Takımı'nda da görev yapıyor.

Geçtiğimiz sezon Başakşehir formasıyla lig ve kupa olmak üzere 20 maçta kadroya giren Ebosele, 11 karşılaşmada ilk 11'de sahaya çıktı. İrlandalı futbolcu, sezonu 1 golle tamamlarken 3 sarı ve 2 kırmızı kart gördü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı