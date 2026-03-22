Futbol: Trendyol 1. Lig

Trendyol 1. Lig'in 32. haftasında Erzurumspor FK, Esenler Erokspor'u 2-0 yenerek liderliğini sürdürdü. Benhur Keser ve Sylla'nın golleriyle galip gelen Erzurumspor, puanını 69'a çıkardı.

Stat: Esenler Erokspor

Hakemler: Alper Akarsu, Tuncay Ercan, Mehmet Ali Vardar

Esenler Erokspor: Ertuğrul Çetin, Hayrullah Bilazer, Cavare, Onur Ulaş, Enes Alıç, Mikail Okyar (Dk. 76 Ömer Faruk Beyaz), Kanga, Amilton, Recep Niyaz (Dk. 65 Catakovic), Mor Faye, Kayode (Dk. 76 Jack)

Erzurumspor FK: Orbanic, Orhan Ovacıklı, Gerxhaliu, Yakup Kırtay, Giorbelidze, Baiye, Benhur Keser (Dk. 74 Mustafa Fettahoğlu), Crociata (Dk. 90+1 Hüsamettin Yener), Sefa Akgün (Dk. 74 Adem Eren Kabak), Rodriguez (Dk. 82 Sylla), Eren Tozlu (Dk. 82 Mustafa Yumlu)

Goller: Dk. 57 Benhur Keser, Dk. 90+7 Sylla (Erzurumspor FK)

Sarı kartlar: Dk. 9 Balye, Dk. 32 Rodriguez (Erzurumspor FK), Dk. 16 Hayrullah Bilazer, Dk. 62 Mor Faye (Esenler Erokspor)

Trendyol 1. Lig'in 32. haftasında Erzurumspor FK, Esenler Erokspor'u deplasmanda 2-0 mağlup ederek liderliğini sürdürdü.

Konuk ekip bu sonuçla puanını 69'a yükseltirken, Esenler Erokspor ise 63 puanda kaldı.

Kaynak: AA / Bozhan Memiş
İran'ın başkenti Tahran'da ardı ardına patlama

Savaş uçakları yeniden havalandı! Başkentte ardı ardına patlama
Genç futbolcu cinayetinde Aleyna'nın annesi de gözaltında! Suçlama hayli vahim

Genç futbolcu cinayetinde korkunç şüphe! Annesi de gözaltına alındı
Sidiki Cherif'in milli takım hayali suya düştü

Yıldız isme şok: Davete rağmen milli takım kampına katılamadı
Röportaj yapan kişiyi tehdit etti: Bir daha böyle giyinme, delik deşik ederim

Röportaj yapan kişiyi tehdit etti: Burada böyle giyinme seni...
Bu köye gelen bir daha gelmek istemiyor: Misafirler bile kısa sürede kaçıyor

Bu köye gelen bir daha gelmek istemiyor: Misafirler bile kısa sürede kaçıyor
Genç futbolcu cinayetinde Aleyna'nın annesi de gözaltında! Suçlama hayli vahim

Genç futbolcu cinayetinde korkunç şüphe! Annesi de gözaltına alındı
Karşıyaka'da Fenerbahçe'ye transfer olan Adem kayıplara karıştı

Fenerbahçe'ye imza atan Adem kötü günler geçiriyor
Amedspor maç fazlasıyla liderliğe yükseldi

1. Lig'de lider el değiştirdi! Şampiyonluk yarışı alev alev