- Erzurumspor FK'dan Cumhuriyet'in 100. yılına özel forma

ERZURUM - Trendyol 1. Lig ekiplerinden Erzurumspor Futbol Kulübü, 2023-2024 sezonunda Cumhuriyetin 100. yılına özel tasarlanan formalarını tanıttı.

Erzurumspor Futbol Kulübü tarafından yeni tasarım formalarla alakalı hazırlanan video ise kısa sürede taraftarlar tarafından büyük ilgiyle karşılandı. Erzurumsporlu futbolcuların yeni sezonda giyeceği formalar mavi-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından da paylaşıldı. ' Cumhuriyet', 'Palandöken', 'Efsane Çubuklu' ve 'Gökyüzü' temalı yeni sezon formaları kısa sürede büyük beğeni topladı. Cumhuriyetin 100. yılına özel tasarlanan formalar, Türk futboluna armağan edilirken kulübün sosyal medya hesabından yayınlanan videoda, "Atasıyla, yarıyla, korkusuz Nenehatunuyla, hançeriyle barıyla, kahraman Dadaşıyla, Cumhuriyeti kuran şehre Cumhuriyetin 100. yılında Cumhuriyet Formamız armağan olsun" denildi.