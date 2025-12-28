Arca Çorum FK: 1-0

STAT: Kazım Karabekir

HAKEMLER: Burak Pakkan, Ömer Tevfik Özkoç, Ömer Yasin Gezer

ERZURUMSPOR FK: Orbanic - Mustafa Yumlu, Yakup Kırtay, Orhan Ovacıklı, Baiye, Grociata, Sefa Akgün (Dk. 72 Rodrigez), Giorbelidze, Benhur Keser (Dk. 72 Hüsamettin Yener), Mustafa Fettahoğlu (Dk. 89 Amar), Eren Tozlu

ARCA ÇORUM FK: Sehic - Cemali Sertel, Caner Osmanpaşa, Erkan Kaş, Attamah (Dk. 62 Üzeyir Ergün), Ferhat Yazgan (Dk. 82 Geraldo), Samudio, Aleksic (Dk. 75 Atakan Akkaynak) Yusuf Erdoğan, Pedrinho Moreira, Eze (Dk.62 Oğulcan Çağlayan)

SARI KARTLAR: Benhur Keser, Mustafa Yumlu, Eren Tozlu (ERZURUMSPOR FK) Eze, Sehic (ÇORUM FK)

GOL: Dk. 52 Benhur Keser (Erzurumspor FK)

1'inci Lig'in 19'uncu haftasında Erzurumspor, Kazım Karabekir Stadyumu'nda misafir ettiği Arca Çorum FK'yı Benhur Keser'in 52'nci dakikada attığı golle 1-0 yendi. Mavi-beyazlılar 90+2'nci dakikada Eren Tozlu ile bir de penaltıdan faydalanamadı.

2'nci dakikada Çorum FK'nın orta sahadan geliştirdiği atakta Aleksic'in savunma arkasına gönderdiği ara pasına hareketlenen Eze'nin sol çaprazdan sert şutunda Orbanic topu güçlükle kornere çeldi.

6'ncı dakikada Mustafa Fettahoğlu sol çaprazdan uzak köşeye gönderdiği topu kaleci Sehic kornere çeldi.

9'uncu dakikada Grociata'nın pasıyla buluşan Benhur Keser'in sert şutunda top auta gitti.

35'inci dakikada Giorbelidze'nin kale sahasına havalandırdığı topa Eren Tozlu kafayı vurdu. Kaleci Sehic üzerine gelen topu kontrol etti.

Maçın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.

52'nci dakikada kaptığı topla ceza alanına giren Benhur Keser, meşin yuvarlağı kaleci Sehic'in solundan ağlara gönderdi: 1-0.

57'nci dakikada Samudio'nun korner çizgisine indikten sonra içeri ortaladığı topu kaleci Orbanic son anda yakaladı.

66'ncı dakikada ceza alanı önünde Ferhat Yazgan'ın şutunda top kaleci Orbanic'de kaldı.

69'uncu dakikada Yusuf Erdoğan'ın ortasında Cemali Sertel'in kafa vuruşunda top auta gitti.

74'üncü dakikada ceza alanına giren Yusuf Erdoğan'ın şutunda top kale direğinin yanından auta gitti.

76'ncı dakikada rakip yarı alana hızlı giren Samudio'nun ceza alanına gönderdiği top kaleci Orbanic'de kaldı.

90+2'nci dakikada Hüsamettin Yener'in yerde kaldığı pozisyonda hakem Burak Pakkan penaltı noktasına gösterdi. Penaltı atışını kullanan Eren Tozlu'nun dibine girerek vurduğu top kaleci Sehic'te kaldı.

Maç ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.