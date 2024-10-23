Erzurumspor FK, Ankara Keçiörengücü Maçına Hazırlanıyor

Erzurumspor FK, Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında evinde oynayacağı Ankara Keçiörengücü maçı hazırlıklarına başladı.

Ligde oynadığı 9 maçta aldığı 16 puanla ligin zirvesinde Kocaelispor'dan sonra ikinci sırada yer alan Erzurumspor FK, İstanbul deplasmanında karşılaştığı ve golsüz beraberlikle tamamladığı Pendikspor maçı sonrası antrenmanlara başladı. Erzurum ekibi, 27 Ekim Pazar günü Kazım Karabekir Stadyumu'nda Ankara Keçiörengücü'nü konuk edecek.

Antrenmanda oyuncuların neşeli halleri gözlerden kaçmadı. Erzurumspor FK Teknik Direktörü Hakan Kutlu, Pendikspor maçı sonrası yaptığı açıklamada, galibiyet alamadıkları için üzgün olduklarını ifade ederek, "Ancak çok önemli bir takıma karşı deplasmanda önemli puan aldığımızı söyleyebilirim. Önümüzde Ankara Keçiörengücü maçı var. En iyi şekilde hazırlanıp burada bıraktığımız puanları telafi edeceğiz" dedi. - ERZURUM