Haberler

Başkan Ahmet Dal'dan yeni yıl mesajı

Güncelleme:
Erzurumspor Başkanı Ahmet Dal, yeni yıl dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak 2025 yılının zorlukları ve mücadele dolu geçtiğini belirtti. 2026 yılına daha güçlü ve hedeflerine emin adımlarla yürüyen bir Erzurumspor ile girmeyi temenni ettiğini ifade etti. Taraftarlara destekleri için teşekkür eden Dal, birlik ve beraberlik vurgusunda bulundu.

'2025 yılı zaman zaman zorlandığımız, zaman zaman umutlandığımız; ancak her koşulda mücadeleden vazgeçmediğimiz bir yıl oldu' diyen Başkan Dal, '2026 yılına girerken temennimiz; daha güçlü, daha istikrarlı ve hedeflerine emin adımlarla yürüyen bir Erzurumspor izletmektir' ifadelerine yer verdi.

Başkan Ahmet Dal mesajında şunları kaydetti: 'Gerek sahada oynanan oyunla gerekse saha kenarında yönetimsel açıdan, kulübümüzün geleceği adına elimizden gelen tüm gayreti göstermeye çalıştık. Hatalarımızdan ders aldık, ders almaya devam ediyoruz. Doğrularımızı güçlendirdik ve siz değerli taraftarımıza layık olabilmek adına var gücümüzle çalışmaktayız. Şunu samimiyetle ifade etmek isterim ki; aldığımız ve uyguladığımız her kararımızda tek önceliğimiz Erzurumspor'un menfaatleri olmuştur. Beş dönem süren transfer yasağını kaldırarak transfer tahtasını açmak, kulübümüzün geleceği açısından attığımız en önemli adımlardan biridir. İstikrarlı kulüp yönetimi parolasıyla, doğru ekonomik süreçlerle hareket edip; popülist söylem ve eylemlerle günü değil, rasyonel adımlarla geleceği düşünen bir anlayışa geçtiğimiz bir dönemdeyiz.

"Öze Dönüş" sloganıyla Erzurumspor'umuzun kurumsal kimliğine dönük çalışmalarımızda, "küllerinden yeniden doğan" bir Erzurumspor oluşturma adına attığımız adımların, inşallah güçlü bir kulüp yapısıyla daha anlamlı hale geleceğine inanıyoruz. Bu süreçte bizlere her şartta destek olan; tribünde, deplasmanda, sosyal medyada ve TV başında destekleriyle, dualarıyla kulübümüzü yalnız bırakmayan cefakar taraftarımıza özellikle teşekkür ediyorum. Biliyorum; beklentileriniz büyük, sabrınız zaman zaman zorlandı. Sizlerden ricam, bu büyük camiaya yakışır şekilde biraz daha sabır ve destek göstermenizdir. Birlik ve beraberlik içinde olduğumuz sürece aşamayacağımız hiçbir engel yoktur. 2026 yılına girerken temennimiz; daha güçlü, daha istikrarlı ve hedeflerine emin adımlarla yürüyen bir Erzurumspor izletmektir. Altyapısıyla, yönetimiyle, teknik ekibiyle ve taraftarıyla kenetlenmiş bir kulüp yapısı oluşturmak en büyük hedefimizdir. İnancımız tamdır; Erzurumspor hak ettiği yerlere mutlaka ulaşacaktır. Bu vesileyle; 2026 yılının başta Filistin'de olmak üzere tüm dünyada akan kanın durmasına, insanlığa barışın hakim olmasına vesile olmasını temenni ediyorum. Aynı zamanda bu yeni yılın, şehrimize, camiamıza ve tüm Erzurumspor sevdalılarına sağlık, huzur ve başarı getirmesini diliyorum.' - ERZURUM

