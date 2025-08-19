Erzurumspor Başkanı Ahmet Dal'dan Amedspor Maçındaki Saldırılara Sert Tepki

Erzurumspor FK Başkanı Ahmet Dal, Amedspor maçı sonrası Erzurumnsporlu futbolculara yapılan saldırıya sert tepki gösterdi.

Başkan Dal, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "1. Lig'in ikinci haftasında konuk olduğumuz Diyarbakır'da, Amedspor maçında yaşanan olaylar tüm kamuoyu önünde tezahür etmiştir. Maçın sona ermesiyle birlikte rakip takımın oyuncuları, kulüp çalışanları ve akreditasyon kartları olmayan kişilerin oyuncularımıza, teknik heyetimize ve kulüp personelimize saldırıları; ulusal basında, kulübümüzde, Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Spor Şube ekiplerinde ve maçın temsilcilerinde mevcuttur.

Erzurumspor Futbol Kulübü olarak gerekli tüm bilgi, belge ve görselleri ilgili makamlara iletmiş olup, konunun takipçisi olacağımızı kamuoyuna bildiriyoruz" ifadelerine yer verdi. - ERZURUM