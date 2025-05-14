Erzurumlu Antrenör Tortumlu, Yıldız Milli Takım ile BAE'de Tarih Yazdı

Erzurum GSİM Taekwondo Antrenörü ve Taekwondo Federasyonu Teknik Kurul Üyesi Abdullah Tortumlu'nun görev yaptığı Taekwondo Yıldız Milli takımı, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) tarih yazdı.

Türkiye'nin Yıldız taekwondocuları BAE'de tarih yazıyor!.. Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Taekwondo Antrenörlerinden Abdullah Tortumlu'nun Milli takım antrenörü ve teknik kurul üyesi olarak yer aldığı Taekwondo Yıldız Milli takımı, Birleşik Arap Emirliklerinde, bir dünya şampiyonu bir dünya ikincisi bir dünya üçüncüsü çıkardı.

Başkan Tanrıkulu yalnız bırakmadı

Türkiye Taekwondo Federasyonu Başkanı Bahri Tanrıkulu, Ay-yıldızlı kafileyi BAE'de yalnız bırakmadı. Erzurumlu antrenör Abdullah Tortumlu'nun da yer aldığı yıldız milli takımının tarih yazmasından gurur duyan Türkiye Taekwondo Federasyonu Başkanı Bahri Tanrıkulu, elde edilen zaferler karşısında büyük bir mutluluk yaşadıklarını belirterek, "Taekwondonun geleceği yıldızlar kategorisinde dünya şampiyonluğu kazanmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Göreve geldiğimizden bu yana Ay-yıldızlı bayrağımızı sürekli göndere çektirdik. Bu geleneğimizi Birleşik Arap Emirlikleri'nde de sürdürüyoruz. 2019'dan bu yana ilk defa yıldızlarda dünya şampiyonluğu kazandık. Ayrıca birer gümüş ile bronz madalyamız da var ve müsabakalar sürüyor. Tüm ekibimizle gurur duyuyorum. Elde edilen başarı nedeniyle sporcumuzu, teknik ekibimizi, sporcumuzu yetiştiren antrenör ve kulübü ile ailesini yürekten kutluyorum" dedi.

Çakmur ve Dönmez'den Tortumlu'ya tebrik

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur ile Spor Hizmetleri Müdürü Erdoğan Dönmez, kurumda görev yapan Abdullah Tortumlu'nun de teknik heyette yer aldığı Taekwondo Yıldız Milli takımının elde ettiği başarıların kendilerini mutlu ettiğini ve gururlandırdığını belirterek antrenör Abdullah Tortumlu nezdinde Türkiye adına kürsüye çıkan sporcuları tebrik ettiler. - ERZURUM