Erzurum haberi! Denizlispor, 3 eksikle Erzurum'a gidiyor Spor Haberleri Erzurum haber... İstanbul'da yaptığı son idman sonrası Erzurum'a geçecek olan A. Denizlispor'da, sakat 3 oyuncu forma giyemeyecek. İstanbul'da yaptığı son idman sonrası Erzurum'a geçecek olan A. Denizlispor'da, sakat 3 oyuncu forma giyemeyecek. A. Denizlispor, 3 Ekim Pazartesi günü saat 20.00'de Erzurum'da oynayacağı maçın hazırlıklarını İstanbul'da Eyüpspor Tesislerinde yaparak tamamladı. Mesut Bakkal nezaretinde yapılan antrenman sonrası yeşil-siyahlı ekip, akşam uçakla İstanbul'dan Erzurum'a geçecek. Erzurumspor FK maçında, Djedje, Kevin Mayi ve Özer Özdemir sakatlıkları sebebiyle kadroda yer almadı. - DENİZLİ Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor Denizlispor İstanbul Erzurum Spor Haberler

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