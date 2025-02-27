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Erzurum Gençlik Spor Kulübü, Tokat'ta Bölge Şampiyonu Oldu

Erzurum Gençlik Spor Kulübü, Tokat'ta Bölge Şampiyonu Oldu
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Antrenör Melih Tekin Cinislioğlu yönetimindeki Erzurum Gençlik Spor Kulübü, Tokat'ta düzenlenen U16 Erkekler Basketbol Bölge Şampiyonası'nda tüm rakiplerini yenerek şampiyon oldu. Takım, Anadolu Şampiyonası'na katılma hakkı kazanarak büyük bir başarı elde etti.

Antrenör Melih Tekin Cinislioğlu yönetimindeki Erzurum Gençlik Spor Kulübü, Tokat'ta Bölge şampiyonu oldu.

Erzurum Gençlik Spor Basketbol Takımı, Tokat'ta tarih yazdı. Antrenör Melih Tekin Cinislioğlu yönetimindeki Erzurum Gençlik Spor Kulübü, Tokat'ta Bölge şampiyonu oldu.

18-20 Şubat 2025 tarihleri arasında Tokat'ta düzenlenen U16 Erkekler Basketbol Bölge Şampiyonası'na Erzurum Gençlik ve Spor il Müdürlüğü Spor Kulübü katılım sağladı. Antrenör Melih Tekin Cinislioğlu yönetimindeki Erzurum'un 12 dev adamı, ilk maçında Erzincan Gençlik Sporu 65-42 mağlup etti. İkinci mücadelesinde Samsunspor'u 68-56 yenen Dadaş basketbolcular, Tokat Akademi Sporu ise 68-45 yenerek üçte üç yaptı. Bölge şampiyonu olan Erzurum Gençlik Spor Kulübü Basketbol takımı, Anadolu Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı.

Akif Tuğrul Yanık, Muhammet Oğuzhan Efe, Onur Önal, Necip Tuna Geyik, Muhammet Rıdvan Asiltürk, Ömer Kaan Atalay, Ali Eren Akdeniz, Ömer Batu Özkan, Kerem Sağlam, Cahit Kayra Seçgin ve Ali Köseoğlu'ndan oluşan Erzurum Gençlik Spor Kulübü Basketbol takımı, şimdi antrenör Melih Tekin Cinislioğlu yönetiminde Anadolu Şampiyonası'na gözünü çevirdi. Filenin Dadaşları şampiyonada final oynayıp kupayı Dadaşlar diyarına getirmeyi hedefliyor.

Culfa'dan başarı dileği

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Erzurum İl Temsilcisi Cem Culfa, Tokat'ta bölge şampiyonu olan Gençlik Spor Kulübü'nü tebrik ederek Anadolu Şampiyonası öncesinde başarı dileklerini iletti. Culfa, "Antrenörümüz Melih Tekin Cinislioğlu ve talebeleri Tokat'ta göğsümüzü kabarttı. İnşallah başarılarını kupa ile taçlandıracaklar. Kendilerine güvenimiz tam" dedi.

Bu arada Erzurum temsilcisi Sivas'ta 24 Mart'ta start alacak olan Anadolu Şampiyonası'nda Dadaşları temsil edecek. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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