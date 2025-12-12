Haberler

Erzurum'da Basketbol hakem kursu açıldı

Erzurum'da Basketbol hakem kursu açıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Basketbol İl Temsilciliği işbirliğiyle Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından düzenlenen basketbol hakem kursuna 80 kursiyer katıldı. Kurs, Atatürk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nde yapıldı ve büyük bir ilgiyle karşılandı.

Erzurum GSİM ile Basketbol İl Temsilciliğinin talepleri üzerine Türkiye Basketbol Federasyonu Basketbol Hakem Kursu açtı. Kursa katılım oldukça yoğun oldu.

Erzurum'da basketbol hakem kursu heyecanı yaşandı. Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Basketbol İl Temsilciliğinin talepleri doğrultusunda Türkiye Basketbol Federasyonu hakem kursu açtı. Atatürk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nde gerçekleştirilen kursa 80 kursiyer katıldı. Kursta eğitmenliği Klasman Hakemi Buğra Çağatay Savaş yaptı. Kursa katılımın oldukça yoğun olmasından dolayı büyük bir mutluluk duyduğunu ifada eden Türkiye Basketbol Federasyonu Erzurum İl Temsilcisi Cem Culfa, "Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile temsilciliğimizin talebi üzerine basketbol hakemi kursu 9-11 Aralık 2025 tarihleri arasında Atatürk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nde yapıldı. 80 kursiyerin müracaat ettiği kurs üç gün sürdü. İlimizin basketbol parkelerindeki B klasman hakemi olan Buğra Çağatay Savas tarafından verilen kursta başarılı olacak kursiyerler Erzurum Basketbola hizmet edeceklerdir" dedi.

Erzurum basketboluna nefes olacaklar

Aralarına yeni katılacak olan hakemlerle birlikte Erzurum Basketbol hakem kadrosunun zengin olacağına değinen Basketbol İl Temsilcisi Cem Culfa, "Basketbol ailemize yeni üyeler katılacak. Bu kursun düzenlenmesinde büyük payı olan Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur'a, Spor Hizmetleri Müdürü Erdoğan Dönmez'e, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu'na teşekkür ediyoruz" dedi.

Culfa, kendilerine kapılarına açan Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu'na ve destekleri için ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak'a da müteşekkir olduklarını ifade etti. Kursu DSİ Spor Basketbol Sorumlusu İlknur Yapağı da ziyaret etti. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
SDG'ye operasyon iddiasına Milli Savunma Bakanlığı'ndan yanıt

TSK konvoyları peş peşe Suriye'de görüntülendi, MSB'den açıklama geldi
İsrail'in rahat durmaya niyeti yok: Lübnan'ı bir kez daha vurdular

İsrail'in kanlı planı devrede! Yoğun bombardıman başladı
Komisyonda Türk-İş krizi! Asgari ücret toplantısında bir ilk yaşanabilir

Milyonların kaderini belirleyecek toplantıda bir ilk yaşanabilir
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

36 ürün daha kara listede! Bu markalardan uzak durun

36 ürün daha kara listede! Bu markalardan uzak durun
Hukuk öğrencisi genç kızdan 'TOKİ' vurgunu: Onların parasıyla ev sahibi oluyorum

Bakmayın böyle göründüğüne! Hukuk öğrencisinden büyük vurgun
Bu sezon ülke puanına en fazla katkı yapan takım belli oldu

Bu sezon ülke puanına en fazla katkı yapan takım belli oldu
Erdoğan'dan eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez'e yeni görev

Erdoğan'dan eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez'e yeni görev
36 ürün daha kara listede! Bu markalardan uzak durun

36 ürün daha kara listede! Bu markalardan uzak durun
TFF'den Galatasaray'a tarihi para cezası

TFF'den Galatasaray'a tarihi ceza
Bunu sakın tüketmeyin! Sadece bir tanesini çiğ yedi, 24 saatte karaciğerini bitirdi

Sadece bir tanesini çiğ yedi, 24 saatte karaciğerini bitirdi
Meclis'teki taciz skandalında kadın amir olayın üstünü örtmeye çalışmış

TBMM'deki mide bulandıran olayda kadın amirin sözleri daha da skandal
Bruce Willis Gizem'i öpünce Hakan Hatipoğlu çıldırmış: O an yaptığımı hâlâ düşünüp utanıyorum

Gizem'i öpünce çıldırmış: O an yaptığımı hâlâ düşünüp utanıyorum
Evlilik rüyası kabusa dönüştü! Yıldız Asyalı'dan korkutan paylaşım

Evlilik rüyası kabusa dönüştü! Yıldız Asyalı'dan korkutan paylaşım
Bilirkişi raporuyla ses kayıtları örtüştü! Güllü itilerek düşmüş

Bilirkişi raporuyla ses kayıtları örtüştü! Güllü'nün ölümü kaza değil
Akaryakıta indirim geliyor! İşte yeni fiyatlar

Araç sahiplerini mutlu edecek haber! İndirim geliyor
Erkek kıtlığı olan ülkede kadınlar 'saatlik koca' kiralıyor

Erkek kıtlığı olan ülkede kadınlar saatlik koca kiralıyor
title