Erzurum'da Basketbol hakem kursu açıldı

Erzurum GSİM ile Basketbol İl Temsilciliğinin talepleri üzerine Türkiye Basketbol Federasyonu Basketbol Hakem Kursu açtı. Kursa katılım oldukça yoğun oldu.

Erzurum'da basketbol hakem kursu heyecanı yaşandı. Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Basketbol İl Temsilciliğinin talepleri doğrultusunda Türkiye Basketbol Federasyonu hakem kursu açtı. Atatürk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nde gerçekleştirilen kursa 80 kursiyer katıldı. Kursta eğitmenliği Klasman Hakemi Buğra Çağatay Savaş yaptı. Kursa katılımın oldukça yoğun olmasından dolayı büyük bir mutluluk duyduğunu ifada eden Türkiye Basketbol Federasyonu Erzurum İl Temsilcisi Cem Culfa, "Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile temsilciliğimizin talebi üzerine basketbol hakemi kursu 9-11 Aralık 2025 tarihleri arasında Atatürk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nde yapıldı. 80 kursiyerin müracaat ettiği kurs üç gün sürdü. İlimizin basketbol parkelerindeki B klasman hakemi olan Buğra Çağatay Savas tarafından verilen kursta başarılı olacak kursiyerler Erzurum Basketbola hizmet edeceklerdir" dedi.

Erzurum basketboluna nefes olacaklar

Aralarına yeni katılacak olan hakemlerle birlikte Erzurum Basketbol hakem kadrosunun zengin olacağına değinen Basketbol İl Temsilcisi Cem Culfa, "Basketbol ailemize yeni üyeler katılacak. Bu kursun düzenlenmesinde büyük payı olan Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur'a, Spor Hizmetleri Müdürü Erdoğan Dönmez'e, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu'na teşekkür ediyoruz" dedi.

Culfa, kendilerine kapılarına açan Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu'na ve destekleri için ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak'a da müteşekkir olduklarını ifade etti. Kursu DSİ Spor Basketbol Sorumlusu İlknur Yapağı da ziyaret etti. - ERZURUM